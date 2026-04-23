La semana que llega a Córdoba: completar el álbum del Mundial 2026 puede costar más de un millón de pesos

El álbum oficial de figuritas del Mundial 2026 estará en los kioscos la próxima semana y con él llega una discusión que se viralizó en redes sociales: ¿cuánto cuesta completarlo? Los números que circulan sorprenden. Incluso en el escenario más optimista, el gasto supera ampliamente el millón de pesos.

La Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, Canadá y México con 48 selecciones participantes, la primera edición con ese formato expandido. Eso se refleja directamente en el álbum Panini: 112 páginas y 980 figuritas, el más extenso de la historia del torneo.

La expansión del torneo a 48 selecciones es la razón directa del aumento en el volumen de la colección. Más equipos implican más jugadores, más páginas y más figuritas, lo que eleva proporcionalmente el costo de completarla.

Los números del álbum

En Argentina, cada paquete contiene siete figuritas y tiene un precio de $2.000. A partir de ese dato, coleccionistas y usuarios comenzaron a proyectar el costo total de la colección completa.

El cálculo más simple parte de un escenario ideal: si cada sobre trajera figuritas distintas, sin ninguna repetición, completar las 980 unidades requeriría 140 paquetes. El gasto total sería de $280.000.

Ese número, sin embargo, es puramente teórico. En la práctica, las figuritas se distribuyen de forma aleatoria y las repetidas son inevitables.

El cálculo real: más de $2 millones

El streamer Javier de los Santos, del canal Pampa y Vida, realizó una estimación basada en probabilidades aplicando el denominado "problema del coleccionista de cupones", un modelo matemático que calcula cuántas muestras aleatorias se necesitan para completar un conjunto.

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Bajo el supuesto de que todas las figuritas tienen la misma probabilidad de aparecer, el resultado es contundente: completar el álbum sin recurrir al intercambio demandaría la compra de aproximadamente 1.050 paquetes, lo que equivale a un gasto de $2.100.000.

La brecha entre el escenario ideal y el real se explica por un fenómeno conocido por todo coleccionista: cuanto más cerca se está de completar el álbum, mayor es la probabilidad de obtener figuritas que ya se tienen. El sistema de distribución aleatoria hace que los últimos cromos sean, proporcionalmente, los más caros de conseguir.

Por qué el piso real es más de un millón

Aun descartando el escenario estadístico más extremo, completar la colección difícilmente cueste menos de un millón de pesos. Con 980 figuritas y repeticiones inevitables desde los primeros sobres, cualquier coleccionista que no recurra al canje activo deberá destinar una suma que, en la práctica, se ubica muy por encima del mínimo teórico de $280.000.

El intercambio entre coleccionistas, la compra directa de figuritas faltantes en algunos puntos de venta y eventuales promociones son variables que pueden reducir el gasto final, aunque no fueron contempladas en la estimación estadística difundida.