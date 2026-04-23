Marcelo Macarrón, quebrado en llanto: "A mí me tiraron a los leones y a mi familia también"

Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso, aseguró que a él y a sus hijos los “tiraron a los leones” al cuestionar el rol de los fiscales a lo largo de 16 años en la causa por el homicidio de la mujer asesinada en noviembre de 2006.

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Jury a los fiscales

“En estos dos días de juicio asistí a un circo romano jurídico donde la defensa y los propios imputados en este juicio se han olvidado totalmente de por qué fueron juzgados”, sostuvo el médico al referirse al jury de enjuiciamiento a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro que se realiza en la Legislatura de Córdoba.

“Se han olvidado totalmente de Nora Dalmasso, la principal afectada en este juicio, y se han olvidado sobre todo de los familiares directos como el marido que soy yo, y mis dos hijos Facundo y Valentina”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Me da vergüenza ajena escuchar el grado de defensa y la impunidad que tienen. Le transmiten a todo el auditorio que en ningún momento ellos son culpables. La provincia de Córdoba quizás esté esperando un premio para darle porque vamos a hacer un curso de fiscales asegurado que lo va a dictar Di Santo, Miralles y Pizarro”, cuestionó.

Y después añadió: “Los testigos que pusieron los alaban de tal forma, los presentan como fiscales exitosos en toda su carrera, donde yo creo personalmente que son una vergüenza del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”.

“Ellos creen que nunca se han equivocado”

Además consideró que “ya tendrían que haber renunciado y estar en su casa como han actuado en este causa”.

Al ser consultado sobre las lágrimas del fiscal Di Santo en la jornada de ayer, respondió: “Tendría que haber llorado desde el primer día. En ningún momento pidieron disculpas a la familia. Son tan orgullosos y se creen tan seguros de lo que han hecho, que no van a pedir disculpas nunca”.

“Ellos creen que nunca se han equivocado. La gente en la vida a veces se equivoca, y a veces no. Y esta vez es una equivocación que costó la vida de una persona. No lo aceptan, no lo tiene incorporado al chip de su cabeza. Una gran soberbia de los tres. No tienen la más mínima humildad como seres humanos”, insistió Macarrón.

“Ellos hicieron una mala praxis judicial que es penada en cualquier lugar del mundo”, recalcó en diálogo con el periodista Jorge “Petete” Martínez.

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“Me tiraron a los leones”

“A mí me tiraron a los leones, y a mi familia también, Valentina y Facundo a los leones. Nos tiraron a los leones. Hace 19 años que pedimos explicaciones”, afirmó quebrado en llanto.

“Yo soy un profesional impecable, tengo una reputación muy alta en Río Cuarto, en Argentina. Y ellos me tiraron todo por el piso, toda mi carrera profesional la destruyeron. Que se hagan cargo de lo que hicieron, que se hagan cargo. Pido justicia, solamente eso, pero no que se burlen en un juicio”, volvió a criticar.

“Yo no digo que todos los fiscales sean malos, pero estos tres son una vergüenza para la provincia de Córdoba. En este momento nuestra cabeza está puesta en el jury de los fiscales. Después que tengamos justicia veremos. Vivimos 20 años de terror. Lo único que queremos es justicia. Hace 20 años que vivimos así con bronca retenida. Se han olvidado del verdadero daño que han hecho con la muerte de Nora Dalmasso. Nos hicieron un daño inconmensurable. Tuve problemas de salud, de alcoholismo, tuve un montón de problemas que fueron causados por esto”, concluyó Macarrón.