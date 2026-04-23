A 20 años del crimen de Nora Dalmasso, médico forense sigue convencido de que no fue víctima de abuso sexual

En el tercer día de audiencia del Jury contra los tres fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso en Río Cuarto, declaró uno de los primeros en llegar a la escena del crimen cuando se descubrió el homicidio. El médico forense Martín Subirachs reafirmó su postura asegurando que, según su evaluación, la víctima mantuvo una relación sexual consentida antes de ser asesinada. “Sigo sosteniendo que tuvo relaciones sexuales consentidas y que algo sucedió por lo que fue asesinada, expresó.

Subirachs integró el equipo de tres médicos forenses que trabajó en la escena del crimen, una situación poco habitual, ya que generalmente interviene un solo especialista. “Fuimos convocados desde Comunicaciones de la Policía de la Provincia y trabajamos más de una hora”, detalló.

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El profesional explicó que el cuerpo fue hallado en el dormitorio de la hija del matrimonio, debido a que la habitación principal se encontraba en refacciones. “Estaba desnuda y destapada”, indicó. Tras el examen inicial, concluyeron que la muerte se produjo por “asfixia mecánica por estrangulamiento mixto, manual y con lazo”. Precisamente en el cinto de la bata se halló una huella genética por la cual resultó imputado el parquetista Roberto Bárzola.

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El cuerpo fue trasladado a la morgue para la autopsia, que determinó una data de muerte de aproximadamente 36 horas previas a las 19 del domingo 26 de noviembre de 2006. Según Subirachs, la secuencia habría comenzado con una reducción física de la víctima mediante estrangulamiento manual, seguida por la utilización de un lazo con doble vuelta y doble nudo. “Una muerte tremenda”, describió.

Durante el procedimiento, se recolectaron muestras biológicas mediante hisopados realizados por la médica Ferreyra, utilizando elementos proporcionados por el bioquímico Zabala, ante la falta de equipamiento propio. “Nunca tuvimos maletín para ir a la escena del crimen. No estaba la Policía Judicial”, señaló.

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Subirachs también relató que fue quien retiró el cinto del cuello de la víctima, improvisando medidas para evitar la contaminación de pruebas. “No teníamos elementos estériles. Desaté el nudo. Después se hicieron estudios de ADN a todos los presentes y se descartó contaminación”, afirmó.

En cuanto a los indicios en la escena, mencionó la presencia de un pote de vaselina parcialmente utilizado, un teléfono celular que sonaba y una billetera con documentación y dinero. Todos estos elementos los entregó a la Policía. Asimismo, señaló que no se detectaron signos de violación en el cuerpo.

El forense cuestionó versiones posteriores que hablaban de abuso sexual. “En el estado de inconciencia por asfixia, es poco probable que hubiera existido un abuso”, sostuvo. También rechazó interpretaciones alternativas sobre el lugar del crimen: “Se demostró que la mataron en la cama de la hija”.

Por último, Subirachs negó haber afirmado que se trató de una “fiesta sexual”, como se le atribuyó públicamente. “Nunca le dije eso a Marcelo Macarrón, lo que se dijo después fue una canallada”, concluyó.