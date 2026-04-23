Prepará un millón de pesos: el álbum del Mundial podría llegar en mayo

El álbum de figuritas del próximo Mundial genera expectativa en Córdoba y podría llegar a los kioscos a principios de mayo, según anticipó Patricio Rodríguez, distribuidor oficial de Panini en la provincia. La nueva edición será la más extensa hasta el momento, con 980 figuritas correspondientes a 48 selecciones.

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Rodríguez explicó, en diálogo con Punto a Punto Radio, que si bien aún no hay una fecha confirmada, “estimamos que ya a principios de mayo tiene que estar en la calle circulando el álbum y las figuritas”. En cuanto a los precios, detalló que el álbum rondaría los 15.000 pesos, mientras que los sobres, que en esta edición traerán siete figuritas, costarían entre 2.000 y 2.500 pesos. “Eso depende también un poco de la oferta y la demanda”, aclaró.

Estrategias para ahorrar

Uno de los puntos que más preocupa a las familias es el costo total de completar la colección. Según estimaciones del propio sector, “se está hablando de cerca del millón de pesos”, señaló Rodríguez, aunque remarcó que el intercambio de figuritas será fundamental “creo que ahí hay que activar el intercambio de figuritas para que no sea tan oneroso para las familias.”.

“El intercambio de figuritas es importante, está bueno, es una dinámica que nosotros ya lo veníamos viendo desde mundiales pasados”, sostuvo. En ese sentido, indicó que esta práctica permite avanzar en la colección sin depender únicamente de la compra de sobres, especialmente en un contexto económico desafiante.

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A diferencia del Mundial anterior, donde hubo problemas de abastecimiento, el distribuidor aseguró que este año el panorama sería más favorable. “En producción por lo menos ya hay mucho más que el mundial pasado”, afirmó, y agregó que esperan que la empresa pueda responder a la alta demanda.

Finalmente, anticipó que, como en ediciones anteriores, algunas figuritas serán más difíciles de conseguir. “Creo que va a ser Messi, como siempre”, concluyó.