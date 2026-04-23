Deserción universitaria: la UNC busca que estudiantes con trayectorias incompletas logren recibirse

La Universidad Nacional de Córdoba puso en marcha el programa “Regresar”, una iniciativa destinada a estudiantes que interrumpieron su trayecto académico y buscan finalizar sus estudios superiores. La propuesta apunta especialmente a quienes tienen gran parte de la carrera aprobada y necesitan acompañamiento para completar el tramo final.

La secretaria académica de la UNC, Claudia Torcomian, explicó que el programa surge tras un análisis de las trayectorias educativas. “Empezamos a encontrar que hay un desgranamiento importante desde hace décadas”, señaló. En ese sentido, el foco está puesto en quienes alcanzaron el 90% de la carrera pero no lograron concluirla.

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Según detalló, unas 2.800 personas se inscribieron en la convocatoria, aunque cerca de 800 cumplen con los requisitos establecidos en esta primera etapa. “Es un montón de estudiantes que vemos que lo que quieren es terminar la carrera, pero no pudieron”, afirmó, y remarcó que el objetivo es acompañarlos en ese último tramo que suele presentar mayores dificultades.

Torcomian explicó que los motivos del abandono son diversos. “Muchos se tuvieron que volver a su lugar de origen por razones económicas, otros por enfermedades familiares o cambios en su vida personal”, indicó. También mencionó obstáculos académicos, como la dificultad para encontrar director de tesis o avanzar con el trabajo final.

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El programa contempla un abordaje personalizado a través de docentes puente en cada facultad, además de talleres metodológicos y acompañamiento específico. “Si no tenés director, vamos a tratar de acompañarte para que lo encuentres; si el problema es metodológico, ofreceremos una clínica”, detalló.

Proyección de graduados

En cuanto a los resultados esperados, la funcionaria planteó una meta inicial moderada. “Tengo expectativas de que en un año un 15% de este grupo esté egresando. Sería un piso de alrededor de 100 estudiantes”, sostuvo. Además, anticipó que también trabajarán para que quienes tengan el 50% de la carrera puedan obtener el título intermedio. “La universidad hasta hoy se dedicó más a fortalecer el ingreso. Nosotros hemos tomado la decisión de fortalecer el egreso”.

Finalmente, destacó el impacto del programa tanto a nivel individual como social. “Para nosotros, lograr que aunque sea uno o dos estudiantes completen un sueño ya es muy importante”, expresó, y concluyó: “Cualquiera que pasa por la universidad se transforma y multiplica sus oportunidades”.