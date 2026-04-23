Córdoba: 73 incendios ya arrasaron más de 1.100 hectáreas en 2026

Durante el primer trimestre de 2026, la provincia de Córdoba registró 73 incendios forestales y rurales que afectaron un total de 1.122 hectáreas, según datos oficiales elaborados por la Dirección de Gestión de Riesgo, la Dirección de Manejo del Fuego e IDECOR. La información forma parte del Mapa de Áreas afectadas por incendios 2026, una herramienta pública que permite visualizar cada evento.

Según el informe, la dinámica de los incendios mostró un pico en enero y una disminución en los meses posteriores. En términos de magnitud, el 65,7% de los focos afectó menos de 10 hectáreas, mientras que el 31,5% se ubicó entre 10 y 100 hectáreas. Los incendios de mayor escala fueron menos frecuentes, pero concentraron una parte significativa de la superficie total quemada.

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A nivel territorial, los departamentos más afectados fueron General Roca, con 306 hectáreas en 13 incendios; Marcos Juárez, con 264 hectáreas en 11 eventos; y Calamuchita, con 201 hectáreas en tres focos. En cuanto a las jurisdicciones de bomberos, se destacaron Embalse, Mattaldi y Noetinger por la superficie comprometida.

Las pasturas fueron el tipo de cobertura más afectado, con 442 hectáreas quemadas, seguidas por áreas de matorral y cultivos. Este patrón evidencia una mayor incidencia de incendios en zonas productivas durante el inicio del año, por sobre los ambientes forestales.

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Desde el Ministerio de Bioagroindustria destacaron el valor de este trabajo conjunto como base para la toma de decisiones. “La Mesa Técnica es una herramienta clave para consolidar políticas públicas basadas en datos”, señalaron. En la misma línea, investigadores remarcaron que la integración de información espacial y relevamientos de campo permite mejorar la respuesta ante una problemática de alto impacto ambiental y social.