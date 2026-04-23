Río Tercero: un video viral reabre el debate por los controles en ayudas por discapacidad

La difusión de un video viral registrado en la sucursal del Banco Nación de Río Tercero generó un fuerte debate público sobre los controles en el acceso a ayudas estatales vinculadas a la discapacidad. El episodio ocurrió en la intersección de avenida San Martín y Garibaldi y se viralizó rápidamente en redes sociales.

En las imágenes se observa a un hombre ingresando al banco con un andador y desplazándose con aparentes dificultades motrices. Sin embargo, al salir de la entidad, el mismo individuo camina con normalidad junto a otra persona que lo espera en la vereda.

Deserción universitaria: la UNC busca que estudiantes con trayectorias incompletas logren recibirse​

El contraste entre ambas escenas fue advertido por testigos del lugar y, tras la difusión del video en plataformas como Instagram y X, la situación se multiplicó en visualizaciones y comentarios. En este contexto, desde el entorno del hombre se aclaró que no se trata de un engaño, sino que presenta un diagnóstico de salud complejo que le requiere el uso de un andador para su movilidad.

A partir de la viralización, el caso reavivó cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos de control en la asignación de beneficios por discapacidad. En ese contexto, usuarios en redes sociales expresaron indignación y pidieron mayores controles y sanciones ante posibles intentos de fraude, mientras otros comentarios apuntaron a la necesidad de fortalecer la verificación de los beneficiarios y garantizar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan. La discusión también incluyó reclamos de mayor transparencia institucional.