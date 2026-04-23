Generación Zoe: la causa contra Leonardo Cositorto fue asignada al Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba

En los tribunales federales de la ciudad de Córdoba se realizó el sorteo del expediente donde se investiga una presunta asociación ilícita y estafas contra el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto y sus supuestos cómplices. La causa resultó asignada al Tribunal Oral Federal 2 (TOF2).

El trámite procesal es producto de la remisión de la causa desde la Justicia Provincial, luego de que la Cámara del Crimen de Villa María resolvió -el mes pasado- declarar la incompetencia de los tribunales ordinarios.

Generación Zoe: la Cámara del Crimen de Villa María se declaró incompetente y remitió la causa a la Justicia Federal

En aquel fallo, el tribunal villamariense sostuvo que Generación Zoe es una “única y misma organización criminal” que tuvo actuó en diferentes ciudades de provincias argentinas, captando fondos por un esquema piramidal fraudulenta.

La decisión sobrevino luego de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de febrero de este año, que dirimió un conflicto de competencia en la causa nacional radicada en la ciudad de Buenos Aires, vinculada a Generación Zoe y estableció que debía intervenir la Justicia Federal.

La Cámara de Villa María consideró que fragmentar la investigación entre distintas jurisdicciones podría derivar en decisiones contradictorias y afectar el derecho de defensa de los imputados. Además, remarcó que la existencia de posibles delitos federales —como la intermediación financiera no autorizada— refuerza la competencia de ese fuero.

Los acusados son: Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, y otros 15 imputados, además de Héctor Luis Yrimia (con situación procesal parcialmente desglosada), Rosa María González Rincón, Ivana Analía Álvarez y Silvio Eduardo Shamne.