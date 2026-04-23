Experiencia Endeavor Córdoba 2026: el mayor encuentro emprendedor del interior llega el 14 de mayo

El ecosistema emprendedor de Córdoba tendrá su cita más importante del año el próximo 14 de mayo, cuando el Centro de Convenciones del Complejo Ferial se convierta en el epicentro de la Experiencia Endeavor Córdoba 2026, el evento de emprendedores más grande del interior del país.

La jornada reunirá a fundadores, empresarios e inversores con una agenda que combina conferencias, workshops, mentorías y networking orientado a generar conexiones estratégicas reales.

Los disertantes confirmados

El line up incluye figuras del mundo empresarial, tecnológico y deportivo: Jairo Trad (CEO de Kilimo), Delfina Ferro (Founder de Diabla, marca que superó el millón de dólares en ventas en su primer año), David Nalbandian (ex tenista cordobés, finalista de Wimbledon 2002 y número 3 del mundo), Mariano Saenz (CEO de Winclap), Sebastián Santiago (cofundador de GRIDO, la cadena de franquicias más grande de Latinoamérica), Juan Carlos Rabat (fundador de la Universidad Siglo 21) y Alan Daitch, divulgador de inteligencia artificial y fundador de Digodat, consultora que llegó a ser la principal socia de Google en la región.

La novedad: el panel Sub 25

La edición 2026 incorpora el panel "Sub 25: una generación que no espera permiso", protagonizado por jóvenes menores de 25 años que construyen proyectos reales en contextos de incertidumbre, aprenden haciendo y convierten el error en parte del proceso.

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También se presentará "Tres generaciones. Un mismo fuego", una conversación entre empresarios de distintas épocas sobre qué cambia y qué permanece en la cultura emprendedora argentina, desde construir sin capital hasta escalar en la era digital.

Workshops, mentorías y el Club del Pitch

La agenda incluye workshops prácticos para todas las etapas del camino emprendedor y mentorías grupales lideradas por referentes de la red Endeavor Argentina.

El clásico Club del Pitch —formato tipo Shark Tank— convocará a cuatro emprendedores a presentar sus proyectos ante la audiencia y un jurado. Las inscripciones para participar están abiertas.

El Meet de Companies, organizado junto a la Agencia Córdoba Innovar y Emprender, ofrecerá encuentros 1 a 1 de 15 minutos con empresarios reconocidos. Cada participante accede a cuatro reuniones para recibir asesoramiento y generar contactos. Requiere inscripción previa.

27 años de trayectoria

Endeavor está presente en Argentina desde 1998. Sus eventos reúnen a más de 40.000 participantes por año en ocho experiencias en todo el país, con una red de más de 240 emprendedores seleccionados y 180 mentores voluntarios.

Las entradas para la Experiencia Endeavor Córdoba 2026 están disponibles en el sitio oficial de la organización.