Con bandejas en mano y premios millonarios, así será la nueva edición de la Carrera de Mozos y Camareras en Córdoba

En Córdoba, este jueves por la tarde, más de 1.000 trabajadores gastronómicos participarán de la carrera de mozos y camareras organizada por la UTHGRA en el Parque del Centro Cívico.

La competencia, que combina espectáculo, oficio y premios millonarios, se realiza en un contexto adverso para el sector: caída del consumo, cierres de establecimientos y pérdida de empleo. “Va a ser récord esta edición, tenemos más de 1.000 inscriptos en cuatro categorías”, afirmó Juan Rousselot, Secretario General de UTHGRA, en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

Una carrera que pone en valor el oficio

La competencia consiste en recorrer 1.000 metros con una bandeja que lleva una gaseosa y un vaso lleno, sin derramar el contenido. Gana quien llegue más rápido y con mayor precisión. “Es una competencia muy difícil que requiere profesionalismo y precisión. Es lo que hacemos todos los días, pero llevado a una situación de competencia”, explicó Rousselot.

La edición 2026 incorpora cuatro categorías: mozos, camareras, camareras del PAICOR y una modalidad digital para quienes no pueden asistir.

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El evento, además, busca visibilizar el rol del sector en la economía cotidiana. “Son la cara del turismo, de los restaurantes, de los comedores. Es poner en valor ese trabajo”, sostuvo el dirigente.

Premios millonarios y convocatoria masiva

El incentivo económico también explica la convocatoria récord. “El primer premio de cada categoría es una moto 0 km. Y hay más de 70 premios en total”, detalló Rousselot.

El clima festivo contrasta con la situación del sector. Según Rousselot, la gastronomía atraviesa un momento crítico. “En algunos lugares ha bajado un 30% el consumo. Cuando hay crisis, lo primero que se deja es el cafecito, salir a comer, el teatro”, afirmó.

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El impacto es directo: menos consumo implica menos trabajo. “Hemos tenido cierres de hoteles, de establecimientos, suspensiones. La temporada fue muy floja, con estadías cortas”, agregó.

Menos consumo, menos empleo

La caída no solo afecta la facturación sino también el empleo. “Ha habido bajas. El sector no es ajeno a lo que está pasando en el país”, sostuvo el titular de UTHGRA Córdoba.

El dirigente vinculó la situación a una crisis más amplia que atraviesa distintas actividades productivas. “Si cae el turismo, impacta en todo: industria, textil, servicios”, explicó.

“Es una jornada para la familia, pero también para destacar el trabajo de quienes sostienen la actividad todos los días”, cerró Rousselot.