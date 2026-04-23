El padre del Cuti Romero da el paso: confirmó el armado de un equipo para competir en las elecciones de Belgrano

El papá del Cuti ya no coquetea con la política de Belgrano: la trabaja. “Kito” Romero confirmó que se reúne con regularidad junto a un grupo de personas con miras a competir en las próximas elecciones del club de barrio Alberdi. La novedad da un contorno más preciso a una vocación que él mismo había dejado entrever públicamente hace casi un año, y que en mayo de 2025 comenzó a circular a partir de conversaciones en reuniones privadas de dirigentes vinculados al fútbol.

"Estamos trabajando, nos estamos juntando casi siempre con un grupo que nunca estuvo en ninguna comisión", dijo Romero en el programa Punto y Aparte, por 90.7 Punto a Punto. Y precisó: "Son toda gente nueva y estamos viendo qué se puede armar".

¿Quién quiere ser presidente?: Belgrano avizora la sucesión de Artime

La declaración marca un salto cualitativo respecto de sus manifestaciones anteriores. A lo largo del año pasado, "Kito" había expresado en reiteradas oportunidades su deseo de participar en la vida institucional del club, aunque siempre con cautela y sin precisar el formato. Esta vez, la existencia de un grupo de trabajo organizado convierte la intención en un proceso en curso.

El propio Romero se encargó, sin embargo, de matizar el alcance de sus palabras. "Me gustaría ser parte de un proyecto, pero no ser contra alguien. No tengo nada contra nadie", resaltó, consciente del riesgo de que su nombre quede asociado a una oposición personalizada.

"Si no, después sale por todos lados: el papá del Cuti que quiere ir contra este, contra aquel otro, y no, no tengo nada contra nadie", aclaró. El cuidado no es menor: cualquier movimiento político de "Kito" arrastra inevitablemente la figura de su hijo, uno de los defensores más cotizados del mundo, actualmente en el Tottenham de la Premier League inglesa. "Yo siempre separo. Trato de no mezclar al Cuti", insistió.

El contexto en el que se inscribe esta movida es el de un Belgrano que empieza a procesar su propia sucesión. El actual presidente, Luis Fabián Artime, se aproxima al final de su segundo mandato, con la imposibilidad estatutaria de integrar la comisión directiva que deba asumir en abril de 2027.

El escenario que se avizora es el de una contienda electoral con al menos dos o tres listas. Desde la agrupación opositora "Siempre Belgrano", su referente José María Romero Vázquez ya anticipó a PERFIL CÓRDOBA que competirán: "Siempre Belgrano va a competir en las próximas elecciones". Por su parte, en el sector oficialista de "Belgrano Primero", los nombres del tesorero Lucas Bustos y del vicepresidente 3° Marcelo Carranza aparecen como los candidatos más probables para encabezar una propuesta de continuidad.

El padre del ‘Cuti’ gana terreno en la política a través del fútbol y acciones solidarias

En ese mapa, "Kito" Romero podría representar una tercera vía, con un perfil alejado de los bloques ya consolidados. Viene coqueteando con la política desde hace años y es un referente en materia de tareas sociales en la ciudad de Córdoba, con vínculos probados con figuras del cordobesismo como Juan Schiaretti, Martín Llaryora y la senadora Alejandra Vigo. En 2025 encabezó un evento solidario en Carlos Paz que reunió artistas de la temporada e intendentes del interior provincial. Su capital político, construido fuera de las estructuras partidarias tradicionales, es precisamente lo que busca trasladar ahora al terreno institucional del fútbol.

El hincha pasional y el posible dirigente conviven en él sin contradicción aparente. "Pierde Belgrano y me amargo. Mi vida es Belgrano”, confesó entre risas durante la entrevista.