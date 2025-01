El padre del ‘Cuti’ gana terreno en la política a través del fútbol y acciones solidarias

El próximo lunes se disputará en Carlos Paz un partido de fútbol solidario. En ese marco de deporte y solidaridad, ‘Kito’ Romero busca consolidar su figura en un ámbito que no le es extraño ni lejano: el de la política. Según él mismo contó a Perfil Córdoba, su historia cuenta con una extensa trayectoria de militancia familiar, la cual comenzó con su madre y luego fue continuada por él, primero en el radicalismo y desde hace 12 años en el peronismo.

La pionera en esto es María Gómez, de Villa Rivadavia, el mismo barrio donde nació y dio sus primeros pasos su nieto, el ‘Cuti’ Romero. Junto a otros familiares “amasaban, se arremanga ban y hacían el pan casero, la leche, el mate cocido, eran otros tiempos cuando se ha cía de todo. A ese trabajo lo siguieron mis hermanas y mi señora. Toda mi familia está al frente de esto, llevando adelante acciones para ayu dar al barrio”, cuenta Kito.

“De alguna manera eso era hacer política. Yo arranqué de la mano de mi mamá, militante del radicalismo. A ella la acompañé hasta la era de Rubén Martí. Después nunca más nos sentimos representados por el radicalismo y desde ahí yo continué en el PJ, ya hace 12 años que estoy ahí, trabajamos para la estructura del peronismo en todas las últimas campañas, la de Juan Schiaretti presidente, Martín Llaryora gobernador y Passerini intendente”, remarca Víctor Romero.

¿Candidato 2025?

El padre del defensor campeón del mundo remarca su identidad peronista y su sentido de per tenencia en ese espacio; sin embargo, asegura que recibió llamados de otras fuerzas que buscan sumarlo. “Tenemos un trabajo territorial de bajo perfil, con un fuerte sentido de pertenencia, la gente nos acompaña, nos cree, últimamente no hemos tenido muchas respuestas de la dirigencia, entonces me están ofreciendo para formar parte de otras listas en el 2025. De todos modos, nosotros siempre estamos cerca del PJ. La agrupación política nuestra se llama ‘Nueva Generación’ y viene trabajando hace más de 10 años”, comenta Kito.

“Yo siempre he sido una persona de diálogo. El depor te ha hecho que me siente a conversar con gente de todos los partidos políticos, siempre de muy buena manera y con mucho respeto”, agrega.

Nueva Generación

Desde la agrupación política denominada Nueva Generación, Kito Romero ha consolidado su vínculo de varios años con una de las principales figuras del peronismo cordobés, la senadora Alejandra Vigo. Hace algunas semanas atrás trascendió una foto en que la propia Vigo visitó en su casa a Kito Romero, en una reunión que duró casi tres horas y en la que se habló respecto al escenario político del 2025.

No fue el único encuentro entre el tándem Schiaretti – Vigo y la familia Romero. El 7 de diciembre de 2023 hubo un acto en que se los vio juntos y cortaron cintas de lo que fue la inauguración del polideportivo Cristian ‘Cuti’ Romero en el barrio Rivadavia Anexo. Durante la ceremonia los padres del ‘Cuti’ Romero manifestaron su agradecimiento por la imposición del nombre de su hijo al polideportivo.

“Es un orgullo grande para toda nuestra familia y estamos muy reconocidos por la presencia de todos los veci nos y los funcionarios, empezando por nuestro querido gobernador”, dijo Víctor. Por su parte Rosa, la mamá, señaló que “es un sueño cumplido como lo dijo mi hijo en el video” y les pidió a los padres que les enseñen a sus hijos a cuidar las instalaciones del deportivo.

Cuti solidario

Víctor comentó que su hijo ‘Cuti’ sigue de cerca todo lo que ocurre en materia solidaria. “No sólo mi hijo, también su entorno, sabemos que podemos devolver mucho de lo que se nos ha brindado. Al ‘Cuti’ lo han acogido como un ídolo en todo el país y se ganó el respeto de todas las hinchadas, no sólo de Belgrano; este trabajo en clubes y cada una de las acciones solidarias como la campaña para conseguir botines para aquellos chicos que no los tienen, son sólo una forma de dar una mano”, sostuvo.

Fútbol a beneficio

Mañana se disputará en Carlos Paz un partido de fútbol solidario del que participarán artistas que hacen temporada en la villa serrana, deportistas y periodistas que cubren las alternativas teatrales de la ciudad. El evento que se llevará a cabo en las instalaciones del Club Atlético Carlos Paz es organizado por la Fundación ‘Sueños Deportivos’, presidida por Víctor ‘Kito’ Romero, padre del reconocido futbolista del Tottenham (Inglaterra) y de la Selección Argentina, Cristian ‘Cuti’ Romero. Ya confirmaron su presencia diversas figuras como Pe dro Alfonso, ‘Pachu’ Peña, el exboxeador Santos Benigno ‘Falucho’ Laciar y el voleibolista Gustavo Porporatto, entre otros. El encuentro solidario, que viene realizándose desde hace 3 años de forma ininterrumpida, tiene como objetivo recolectar alimentos no perecederos y útiles escolares para los niños de barrios vulnerables. Por tal motivo no habrá cobro de entradas y todo lo recaudado se entregará en la previa al comienzo del próximo ciclo lectivo.