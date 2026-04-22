El intendente peronista de Córdoba logra que el sector privado invierta $3.800 millones en obra pública vecinal

El municipio de Córdoba selló esta semana acuerdos de gestión mixta con empresas privadas para la ejecución de obras de infraestructura urbana en dos sectores de la ciudad. La inversión total, aportada mayoritariamente por el sector privado, asciende a 3.800 millones de pesos. El intendente Daniel Passerini rubricó los convenios junto a representantes de las firmas involucradas.

Es uno de los mandatarios nacionales más críticos de la gestión del presidente libertario Javier Milei, pero siguiendo el ADN del "cordobesismo" instalado por su mentor José Manuel De La Sota, buscó articular con las empresas y el Estado responder a lo que demandan los vecinos. "Ojalá el país se parezca a Córdoba y no Córdoba al país", dejó trascender uno de sus más estrechos colaboradores.

"En este caso es compartir justamente entre los privados la necesidad con la articulación y el apoyo técnico del municipio. Entre estos dos acuerdos firmados estamos hablando de que hay una inversión que se genera fundamentalmente con el aporte privado de unos 3.800 millones de pesos. Es una inversión muy importante en infraestructura de dos sectores también importantes de la ciudad", destacó el arquitecto a cargo de Desarrollo Urbano Diego Peralta.

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El mecanismo está regulado por la Ordenanza 13.557, sancionada en septiembre de 2025, y es impulsado tanto desde la secretaria de mencionada con el acompañamiento de la Secretaría de Participación Ciudadana y Juventud, que encabeza Juan Domingo Viola.

"Estas son herramientas ágiles, este instrumento que se ha creado para dar respuesta a necesidades que los privados tienen, pero que además tienen un interés público para su ejecución", afirmó Peralta.

Calle Lola Mora: pavimento con aporte privado de mano de obra

El primer convenio involucra a la empresa Rubol Sacif, que pavimentará con hormigón 370 metros lineales de la calle Lola Mora, en el tramo que une la Avenida Sabattini con el acceso a su planta, dedicada a la industria metalmecánica, agrícola y del petróleo y gas.

La Municipalidad aportará los materiales y se hará cargo de los estudios, proyectos e inspección técnica. La empresa financiará el 100% de la mano de obra y el equipamiento, y ejecutará los trabajos.

Las obras beneficiarán la accesibilidad de la firma y mejorarán el escurrimiento, la circulación peatonal y el tránsito vehicular en los barrios Ciudad Evita, Las Tablitas y Ampliación 1° de Mayo. "Esto está planteado con un aporte desde el municipio de materiales y toda la parte del soporte técnico, y que el privado pueda ejecutar la mano de obra. Esto es para dar una solución rápida y definitiva", explicó Peralta.

Zona norte: dos empresas articulan obras de infraestructura completa

El segundo acuerdo involucra a Diplace Desarrollos SRL y a CHDN SAS, fiduciaria del fideicomiso Chacra del Norte III. Ambas empresas completarán la infraestructura de la calle De Los Moldavos para viabilizar emprendimientos logísticos, industriales y un loteo de viviendas.

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Las obras incluyen pavimentación, desagües pluviales, nexo de agua potable, cloacas y alumbrado público. El tramo va desde la Colectora de Circunvalación, a la altura de la Avenida La Voz del Interior, hasta el final del loteo de Chacra del Norte II (calle Revelación), con mejoras en la salida del barrio Spilimbergo Norte.

En este caso, los propietarios asumirán el costo total de ejecución. El municipio se reserva la facultad de inspección a través de un Libro de Obra. "En el caso de la calle De Los Moldavos, se articula el municipio con dos privados que tienen intereses comunes para el desarrollo de importante infraestructura", señaló el secretario de Desarrollo Urbano.

Condiciones y garantías

Una vez finalizadas las obras, y cumplido un plazo de garantía de 18 meses, ambas intervenciones se incorporarán gratuitamente al dominio público municipal. Antes del inicio de cada obra, el municipio exigirá la presentación de seguros por accidentes de trabajo y responsabilidad civil contra terceros. A cambio, eximirá a los propietarios del pago de contribuciones por ocupación de espacios de dominio público.

Los acuerdos no generan vínculo contractual ni laboral entre el personal de las empresas y el municipio.

Participaron de la firma Marco Malagnini, Diego Del Felice y Javier Cottonaro, de Rubol Sacif; Santiago Bobadilla y Cesar Strazzacappa, socios gerentes de Diplace Desarrollos SRL; y Martín Nannini, administrador titular de CHDN SAS.

Qué es la Ordenanza 13.557

Aprobada en septiembre de 2025, la norma regula los instrumentos urbanísticos de planificación, concertación y sostenibilidad en el ejido de la ciudad de Córdoba.

Aplica tres tipos de instrumentos. El de concertación posibilita acuerdos entre el municipio y actores privados para alentar la renovación, consolidación y densificación controlada. El de planificación orienta el desarrollo de áreas urbanas, periurbanas y rurales con un enfoque metropolitano. El de sostenibilidad promueve iniciativas para mejorar la calidad de vida urbana y las condiciones ambientales.Lo que viene

Los dos convenios firmados marcan la puesta en marcha concreta de la Ordenanza 13.557 y abren la puerta a nuevos acuerdos similares en otros sectores de la ciudad. La Municipalidad prevé que este modelo de gestión mixta se consolide como una vía alternativa para acelerar obras de infraestructura sin incrementar el gasto público directo.