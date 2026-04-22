El Tribunal de Cuentas denuncia partidas millonaria para las escuelas que no se usaron

El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, Beltrán Corvalán, cuestionó el destino de más de 120 mil millones de pesos aprobados para obras en escuelas de la ciudad de Córdoba y pidió que se investigue su ejecución. La presentación fue realizada ante la Justicia y apunta al Ministerio de Educación provincial.

Según explicó el funcionario en diálogo con Punto a Punto Radio, "los fondos estaban destinados a tareas de mantenimiento y reparación, como arreglos de techos, baños, pintura y mejoras generales" en establecimientos educativos. Sin embargo, aseguró que, "pese a la aprobación de más de 170 expedientes, muchas de esas obras no se habrían concretado".

“Más de 120 mil millones de pesos se han gastado teóricamente para arreglar los colegios y están en un estado calamitoso”, afirmó Corvalán, quien remarcó que el monto autorizado permitiría incluso la construcción de decenas de nuevas escuelas.

Desde la oposición, legisladores como Walter Nostrala adelantaron que impulsarán una denuncia penal contra el ministro de Educación, Horacio Ferreira, para que se determine qué ocurrió con los recursos públicos. El planteo apunta tanto a una posible falta de ejecución como a eventuales sobreprecios.

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Del encuentro participaron dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Matías Gvozdenovich, Brenda Austin, Patricia Botta, Gregorio Hernández Maqueda, Gerardo Grosso y Noelia Beatriz Agüero, quienes respaldaron el reclamo.

Corvalán indicó que recorrieron distintos establecimientos educativos y detectaron graves deficiencias edilicias, con problemas como ventanas rotas, baños deteriorados y falta de mantenimiento general. “La plata está, la hemos aprobado, pero no vemos las obras”, sostuvo.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar la documentación presentada y determinar si existieron irregularidades en la utilización de los fondos destinados a infraestructura escolar. Mientras tanto, el reclamo pone el foco en las condiciones en las que estudian alumnos y docentes en la capital provincial.