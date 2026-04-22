Por qué llevan útiles en bolsas: qué dice el protocolo del Ministerio de Educación

En el marco de más de 100 denuncias por amenazas de tiroteo registradas en escuelas de la provincia de Córdoba en las últimas semanas, al menos tres establecimientos de la Capital y uno del interior decidieron restringir el ingreso con mochilas y exigir a los estudiantes asistir con bolsas transparentes o únicamente con los útiles básicos en mano. La medida surge en un contexto de creciente preocupación en la comunidad educativa y se apoya en criterios preventivos del protocolo oficial del Ministerio de Educación.

Según el protocolo vigente ante situaciones de armas o amenazas, si se sospecha o detecta un arma se debe convocar al estudiante a un espacio cuidado con directivos y docentes, avisar a la familia y, de ser necesario, dar intervención inmediata al 911 y a la Dirección de Seguridad de Escuelas. Además, establece que no se deben revisar pertenencias y que la prioridad es la contención, la evacuación del resto del alumnado si hay riesgo y la actuación coordinada con la Policía y el Ministerio Público Fiscal.

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En paralelo, el Ministerio de Educación aclaró que no existe una disposición general que ordene este tipo de medidas en todas las instituciones, sino que cada escuela define sus propios protocolos según su situación particular. En ese marco, algunas instituciones también implementaron ingresos escalonados y controles diferenciados por puertas para ordenar la circulación.

En el caso del Instituto IPEAyT 346 de Embalse, una de las escuelas que adoptó la medida, la directora explicó que la decisión surgió tras una situación de “psicosis” generada por una amenaza falsa difundida en redes sociales, lo que obligó a reforzar medidas internas de prevención. Las autoridades educativas remarcaron que el objetivo es garantizar entornos seguros, aunque las disposiciones generan debate entre familias por su alcance y aplicación.

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En otro establecimiento educativo de barrio Pueyrredón, autoridades explicaron que la decisión de restringir el ingreso con mochilas fue preventiva y se tomó tras episodios de alerta recientes. “No tuvimos una amenaza concreta, pero sí situaciones que generaron preocupación y por eso optamos por ordenar el ingreso y reducir lo que los chicos traen a la escuela”, señalaron desde la institución, donde la medida se mantendrá mientras se evalúe la evolución del contexto.