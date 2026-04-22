"Tiro al blanco" con personas: agravaron los cargos contra los universitarios por los balinazos en Nueva Córdoba

La Fiscalía de Flagrancia que interviene en el caso de los disparos con balines en Plaza España, en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial, dispuso el agravamiento formal de la imputación contra Franco Agustín Alessio (27) y Ramiro Montes (27), los dos estudiantes universitarios que permanecen detenidos desde que la madrugada del viernes 17 de abril hirieron a dos personas con una escopeta de aire comprimido con mira telescópica desde un departamento en boulevard Chacabuco al 1000.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía a este medio, la nueva acusación comprende lesiones leves doblemente calificadas -por placer (art. 80, inciso 4, CP) y por alevosía (art. 80, inciso 2, CP)- en función del artículo 92 y del artículo 89 del Código Penal, en dos hechos. A ello se suma la figura de agresión con toda arma, prevista en el último párrafo del artículo 104 del Código Penal, también en dos hechos. Todos los cargos concurren en forma real, de acuerdo con el artículo 55 del mismo cuerpo normativo. Ya se solicitaron fechas para tomarles declaración indagatoria a ambos imputados.

Disparos por diversión: el caso de los balines en Nueva Córdoba puede terminar con una acusación inédita

Las víctimas son Orlando Vélez, un repartidor de 29 años que recibió un impacto en la espalda, y Milagros Farías, de 23 años, con un proyectil de plomo alojado en la zona anterior de la mandíbula, próximo a la segunda vértebra cervical.

El nudo del caso: el agravante por "placer"

La incorporación del agravante por placer es el elemento más inusual de la acusación. El fiscal Grand Grundy explicó en una entrevista radial con el programa Punto y Aparte de Radio Punto a Punto 90.7 por qué esa figura encuadra en los hechos investigados: "Como seres racionales le tratamos de encontrar una explicación racional a todo. Acá la mejor explicación que podría encontrar es que estaban procurando divertirse, y esa diversión es lo que se sanciona con la agravante, porque es a costa del sufrimiento de otras personas".

El fiscal fue preciso al distinguir este caso de otros delitos que implican violencia instrumental: "Cuando vemos un robo, hay un menosprecio por la entidad física o por la voluntad de la persona robada, pero es con un fin: obtener un objeto o dinero. Acá el fin era hacer tiro al blanco. Básicamente es la hipótesis que estamos manejando. Ese fin es un fin más grave que el de simplemente lesionar".

La figura del placer, contemplada en el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal, tiene escasísimos antecedentes de aplicación práctica en la jurisprudencia cordobesa reciente.

Lesiones graves: el capítulo aún abierto

La fiscalía aclaró que, por el momento, no hubo avances en la posible recaratulación a lesiones graves. El único informe médico disponible hasta ahora -el de la Policía Judicial- establece que las lesiones son leves. "Hasta que Milagros no sea evaluada por especialistas, solo tenemos ese informe", precisaron fuentes fiscales, quienes agregaron que tanto la víctima como su abogado, el doctor Carlos Nayi, están al tanto de esa situación procesal y la comprenden.

El propio fiscal había adelantado el criterio en la entrevista radial: "Hay una relación directa y debe ser proporcional. En el caso de las lesiones, lo que se sanciona es el resultado. Entonces, si la cosa resulta menos grave, usando la frase común, la sacaron barata. Pero eso no implica que haya habido consecuencia y que esa consecuencia haya que mensurarla proporcionalmente".

Los factores que definirán esa calificación incluyen la necesidad de una cirugía con anestesia general para extraer el balín, la localización del proyectil en el rostro y la eventual acreditación de una deformación permanente, parámetro legal específico del tipo penal más severo.