Regalías de Yacyretá: Corrientes recibiría un millón de dólares extra por mes

El conflicto histórico por las regalías de las represas hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande entró en una etapa de definiciones. El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que la audiencia prevista ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pospuso por 30 días, aunque aclaró que la medida se tomó de común acuerdo para terminar de pulir los detalles de una solución definitiva.

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"Estamos muy cerca de alcanzar un acuerdo. Faltaban algunas decisiones políticas; nosotros estamos con el equipo jurídico listos, y Nación necesita validar las propuestas para volver a ponerlas sobre la mesa", explicó el mandatario.

Para la provincia, el impacto económico de este convenio sería de un millón de dólares mensuales (aproximadamente 1.500 millones de pesos), fondos que Valdés planea "inyectar en las industrias para sostener el empleo en este momento complicado".

La preocupación por la Coparticipación

Pese al optimismo por las regalías, el Gobernador mostró cautela respecto a los fondos coparticipables. Estimó que la deuda acumulada por la caída de la coparticipación ronda entre los 40.000 y 50.000 millones de pesos.

"Me preocupa que no termine de acomodarse. Necesitamos saber cuál es el fondo para tener estabilidad y proyección", señaló. Si bien reconoció una "leve mejoría" en los indicadores macroeconómicos, advirtió que el consumo todavía no se reactiva lo suficiente como para normalizar los ingresos provinciales.

Rutas y concesiones: el plan para el Corredor Belgrano

Valdés también se refirió al reciente decreto del Gobierno nacional que habilita a las provincias a gestionar tramos viales nacionales. Aunque aclaró que la norma es un paso administrativo previo —que autoriza a Vialidad Nacional a delegar funciones—, lo calificó como una medida "racional" ante la falta de inversión federal en rutas en mal estado.

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En este contexto, el mandatario reveló gestiones avanzadas para el Corredor Belgrano, la arteria clave que atraviesa la capital correntina:

Financiamiento privado: se mantuvo una reunión con un grupo empresarial interesado en financiar y ejecutar la obra.

Repago por peaje: el modelo propuesto es que la inversión se recupere a través del sistema de peaje ya existente.

Decisión final: "ahora queda llevar esto al Gobierno nacional, que tiene la última palabra. Si el requisito es que 'no hay plata', acá hay un grupo que tiene los fondos y puede hacer la obra", sentenció Valdés.

Esta estrategia público-privada surge como la alternativa más viable para reactivar obras de infraestructura que quedaron paralizadas tras el recorte de fondos para obra pública nacional, buscando mejorar la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más transitados de la región.