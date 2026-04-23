Trata de personas en Corrientes: rescatan a una víctima de explotación laboral en la zona rural

En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, efectivos de la Gendarmería Nacional rescataron a un hombre que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad habitacional y laboral en Corrientes. El procedimiento tuvo lugar este martes en un inmueble de Colonia Pirirí, una zona rural.

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El operativo fue llevado adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Paso de los Libres", en cumplimiento de una manda judicial. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el ciudadano residía en una vivienda precaria, bajo condiciones que configurarían un delito de explotación laboral.

Articulación y asistencia a la víctima

Debido a la complejidad del caso, se activaron de inmediato los protocolos de asistencia. El ciudadano fue trasladado hasta la localidad de Curuzú Cuatiá, donde quedó a resguardo y disposición de la Unidad de Atención y Asistencia a la Víctima de Mercedes, organismo encargado de brindar contención psicológica, social y jurídica.

El procedimiento contó con una fuerte presencia institucional y técnica, sumando el apoyo de Escuadrón 7 Paso de los Libres de Gendarmería Nacional, Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

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Marco legal y controles rurales

La intervención de organismos como el RENATRE y ARCA en zonas rurales busca detectar irregularidades en la contratación de trabajadores y garantizar que se cumplan las condiciones de dignidad laboral exigidas por la ley. La Ley 26.364 establece penas severas para quienes capten o trasladen personas con fines de explotación, incluso si existiera un supuesto "consentimiento" de la víctima, debido a su situación de vulnerabilidad.

La Justicia Federal continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades de los propietarios del inmueble y establecer si existen más personas damnificadas en la zona bajo esta modalidad delictiva.