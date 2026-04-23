Operaron a Charly García: qué se sabe sobre su estado de salud tras la intervención

El histórico músico Charly García fue operado este miércoles y continúa internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Su entorno familiar llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT).

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Su representante informó que la operación estaba programada previamente y no se trató de una urgencia médica. Tras la intervención, allegados al músico aseguraron que el procedimiento "salió de todo bien".

Luego de la cirugía, el referente del rock nacional quedó internado en una habitación común. Allí sigue adelante con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

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El equipo médico mantiene un monitoreo constante sobre la evolución del paciente. Al tratarse de una intervención planificada, el protocolo de recuperación cuenta con niveles elevados de previsibilidad

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de la salud del artista. En los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.