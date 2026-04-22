El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires decidió inhabilitar de manera preventiva a Santiago Maratea para conducir cualquier tipo de vehículo. La drástica e inmediata sanción oficial llegó luego de que el reconocido influencer publicara un video en sus redes sociales donde se lo veía manejando sin el cinturón de seguridad puesto y utilizando activamente su teléfono celular, una doble infracción.

La medida disciplinaria fue ejecutada por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense, dejando todo el expediente a disposición de la Justicia de Faltas correspondiente. A partir de esta firme resolución, para volver a sentarse al volante, el joven deberá someterse a una reevaluación obligatoria de idoneidad en un Centro de Emisión de Licencias municipal para intentar recuperar su registro.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) fue la encargada de solicitar la suspensión inmediata tras la viralización masiva de las polémicas imágenes. Las autoridades provinciales intervinientes remarcaron que esta reprochable conducta expone una “actitud de irresponsabilidad extrema”, al poner en riesgo directo tanto su propia vida como la integridad física de terceros en la vía pública.

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En la grabación original que desató el fuerte repudio generalizado, Maratea reconoce abiertamente su imprudencia frente a sus más de tres millones de seguidores. "Alguno seguro me dice 'Santiago no deberías estar subiendo un video mientras manejás', pero vos tampoco deberías estar siguiendo a un pelotudo como yo", ironizó el mediático frente a la cámara de su teléfono mientras manejaba.

Tras la fuerte repercusión negativa que generó el caso, el influencer grabó un nuevo descargo donde pidió disculpas públicas por su accionar. Sin embargo, en ese mismo mensaje virtual, aprovechó para decir que todavía no recibió ninguna notificación formal por parte del Estado sobre la suspensión efectiva de su licencia de conducir.

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La trágica realidad al volante argentino

Esta irresponsabilidad expuesta al volante choca de frente con una realidad estadística que genera alarma y dolor a nivel nacional. El último relevamiento de la asociación civil Luchemos por la Vida confirmó que durante el 2025 se registraron 6.248 muertes por siniestros de tránsito en el país, lo que representa un promedio verdaderamente desgarrador de casi 17 víctimas fatales por día.

La provincia de Buenos Aires lideró este dramático y trágico ranking anual con 1.999 fallecidos, seguida de cerca por jurisdicciones como Tucumán, Santa Fe, Córdoba y Misiones. María Cristina Isoba, presidenta de la histórica entidad, advirtió en diálogo con la prensa de Misiones que existe una “enorme preocupación” con los primeros datos extraoficiales recabados durante el primer trimestre del 2026. En esa línea, señaló que no se no muestra ninguna mejora respecto a los niveles de siniestros.

Más allá de las alarmantes cifras de mortalidad, la especialista cuestionó la histórica falta de obras de infraestructura vial, apuntando al pésimo estado de rutas y banquinas. Al mismo tiempo, defendió el uso estricto de radares y fotomultas, asegurando que no tienen un fin meramente recaudatorio, sino que buscan castigar de forma efectiva a quienes transgreden constantemente las normas.

Finalmente, Isoba apuntó sin filtros contra el deficiente sistema de entrega de licencias de conducir y la total ausencia de una verdadera educación vial en las escuelas argentinas. Señaló que a los nuevos aspirantes no se los concientiza sobre el sentido real de las reglas, generando una preocupante falta de preparación cívica para poder resolver los conflictos y los problemas cotidianos que presenta el tránsito.

TC

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