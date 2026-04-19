Terrible choque en Gonnet: murió un motociclista en el siempre temible Camino Centenario

Un motociclista murió este sábado tras protagonizar un tremendo accidente en Camino Centenario, en la localidad de Gonnet, en la zona norte de La Plata. El siniestro ocurrió a la altura de las calles 495 y 496, en una de las arterias más transitadas de la región, y por causas todavía no aclaradas Walter Daniel Arévalo que circulaba con una moto de alta cilindrada murió al colisionar con un automóvil Peugeot 208.En el vehiculo iban dos mujeres, una de las cuales sufrió también heridas de gravedad.

No se sabe, al menos la policía no lo especificó, si la moto de Arévalo circulaba a velocidad, o si pudo tratarse de una mala maniobra del 208, lo cierto es que la moto se incendió tras el impacto y el vehiculo mostraba daños de magnitud, graficando la enorme violencia de la colisión.

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Ambulancias llegaron poco después al lugar, pero Arévalo había fallecido como consecuencia del impacto, y la conductora del 208, identificada como Florencia Sibillia, de 27 años, circulaba acompañada por otra mujer de 49 años. Esta última fue la que sufrió politraumatismos que obligaron a su rápido traslado al cercano Hospital de Gonnet.

La moto conducida por Walter Arévalo, quien falleció en el lugar.

Incendio y operativo de emergencia

Tras la colisión, la motocicleta se incendió, lo que obligó a la intervención de los Bomberos de Gonnet para sofocar las llamas. En el lugar también trabajaron efectivos policiales y personal de emergencias.

El siniestro generó un importante operativo y complicaciones en el tránsito en la zona, considerada de alta circulación vehicular.

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Investigación en curso

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan, que dispuso las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y establecer eventuales responsabilidades. En ese marco, se esperan los resultados de las pericias accidentológicas para reconstruir la mecánica del choque.

Amigos despidieron por redes sociales a Arévalo.

Un corredor con antecedentes

Camino Centenario es una de las vías más transitadas y peligrosas de la zona norte platense, donde en reiteradas ocasiones se registraron accidentes de gravedad.

Este nuevo episodio vuelve a poner en foco la problemática de la seguridad vial en La Plata y el alto riesgo que enfrentan especialmente los motociclistas en este tipo de corredores.

MG/HB