Choque "a la piedra" en Constitución: patrullero a toda velocidad impactó a un colectivo y destruyó una pizzería

Un impactante accidente se registró durante la mañana de este domingo en el barrio porteño de Constitución, cuando un colectivo de la Línea 168 y un patrullero de la Policía de la Ciudad chocaron con el grave saldo de ocho heridos, y el móvil policial incrustado en el interior de una pizzería, destrozando buena parte del local.

El siniestro se produjo poco antes de las 8 de la mañana en San Juan al 1300, cerca de la intersección con Luis Sáenz Peña, según indicó la Agencia Noticias Argentinas que mostró un tremendo video del accidente.

En las imágenes que trascendieron sobre el momento del choque se puede ver como el patrullero impactó contra una pizzería, dejando la parte trasera del vehículo incrustada dentro del local. En paralelo, el colectivo, con su trompa totalmente destrozada, quedó ubicado sobre la vereda.

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"Escuché que la sirena del patrullero venía muy fuerte y en eso sentí el impacto", relató una mujer testigo del hecho, quien indicó que también cómo sacaban a uno de los efectivos policiales en una camilla. Tras el hecho se desplegó un operativo de emergencia con intervención del SAME, Bomberos y efectivos de la fuerza porteña.

Los primeros informes médicos indicaron que los uniformados que manejaban el patrullero debieron ser trasladados al Hospital Británico, mientras que la chofer del móvil y los ocupantes de una Renault Duster, la cual también se vio involucrada en el hecho, fueron derivados al Hospital Rivadavia.

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"Me acabo de enterar, todavía no caigo, nunca había pasado este desastre...", manifestó desolado el propietario de la pizzería contra la que impactó el móvil policial. Contó que el local funciona hace 36 años en el barrio.

Según trascendió, el patrullero de la Policía de la Ciudad se encontraba en plena persecución policial, por lo que circulaba a alta velocidad con la sirena encendida cuando se cruzó e impactó contra el colectivo. En este contexto, el hecho quedó en investigación bajo la intervención de la UFLA Norte y se esperan los registros de cámaras de seguridad de la zona para determinar las responsabilidades.

AS./HB