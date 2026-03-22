Una joven murió de forma instantánea y otra mujer quedó en estado de extrema gravedad como consecuencia de un grave accidente vial ocurrido sobre el kilómetro 75 de la Ruta 9, a la altura de la ciudad bonaerense de Campana, donde un camión embistió al automóvil de las víctimas que se había detenido en la banquina por un desperfecto mecánico.

El siniestro ocurrió durante este sábado en la Ruta 9, sentido a Rosario. Según las primeras informaciones, un grupo de jóvenes, oriundos de Zárate, viajaba desde la terminal de micros de Campaña tras buscar a dos mujeres que llegaban de Córdoba, todos a bordo de un Peugeot 206.

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Fue en el kilómetro 75 donde el grupo se detuvo sobre la banquina y algunos de los los jóvenes se bajaron a revisar un desperfecto del vehículo, mientras que las mujeres permanecieron dentro del auto. En aquel momento, un camión los embistió por detrás, dejando el automóvil completamente destruido.

Como consecuencia del siniestro, las ocupantes quedaron atrapadas entre la carrocería: una de las jóvenes murió en el acto. "Las valijas también perjudicaron más allá del impacto, hicieron que queden las personas aplastadas adentro", explicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas.

La segunda joven que se encontraba dentro del auto sobrevivió, pero resultó herida y fue trasladada al Hospital Municipal San José de Campana, donde permanece internada en estado grave. Los Bomberos Voluntarios de Campana trabajaron de urgencia para cortar los metales y liberar a la víctima del accidente.

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El siniestro también provocó un segundo accidente a pocos metros, donde un camión embistió a otros tres vehículos que redujeron la marcha frente al desastre de la primera colisión, provocando un choque en cadena que complicó aún más el tránsito, el cual fue restringido y estaba funcionando solo el carril rápido.

Como consecuencia del hecho, sumado a que se trata de un fin de semana largo, el tránsito hacia la ciudad de Rosario presentó demoras de al menos un kilómetro y medio y se le advirtió a los conductores sobre la formación de un "cuello de botella" por el corte de la calzada debido a las tareas judiciales y el retiro de las unidades involucradas en el accidente.

AS.