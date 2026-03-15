Murió en un accidente de tránsito un candidato a la presidencia de Perú

Perú se conmocionó este domingo por el fallecimiento del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), Napoleón Becerra, de 61 años, quien murió en un accidente de tránsito cuando se dirigía a una actividad de campaña, según confirmaron el domingo autoridades locales.

Becerra era presidente de esa agrupación política centrista y marchaba en las últimas posiciones de las encuestas, entre más de 30 candidatos que se postulan para las elecciones del próximo 12 de abril en el país incaico. Para esa compulsa, quien está primero en intención de voto es Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

El accidente, de acuerdo a las informaciones policiales, ocurrió en las cercanías de la localidad de Ayacucho, en el sur de Perú, cuando el auto en el que viajaba el candidato volcó por causas que se investigan.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Misiones: Passalacqua promociona en Perú el vuelo Lima-Iguazú

"El candidato Becerra ya ha fallecido", dijo a la emisora RPP Balvin Huamani, alcalde del distrito de Pilpichaca.

Según su relato, él mismo llevó a Becerra, de 61 años, hasta un puesto de salud, donde fue confirmado su deceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lamentó la muerte de Becerra, y deseó la pronta recuperación de las tres personas que lo acompañaban y que resultaron heridas en el accidente.

Entre las principales propuestas que había esbozado durante su campaña, Becerra habló de aportar soluciones al aumento de la criminalidad, impulsar la seguridad preventiva e impulsar el apoyo financiero y técnico a los emprendores, según consignó la agencia peruana de noticias, Andina.