Un ómnibus de larga distancia de la empresa Lep Turismo volcó este lunes por la madrugada en la ruta 9 y por lo menos 40 personas resultaron heridas. Una de ellas debió ser operada de urgencia. Fue en el kilómetro 177 de la autovía, a la altura de la localidad de Gobernador Castro, en el partido bonaerense de San Pedro.

El colectivo había salido de Villa Carlos Paz, en Córdoba, y se dirigía a Mar del Plata, Buenos Aires, con 50 personas a bordo. En la madrugada, entre las 4 y las 5, el chofer perdió el control de la unidad, que salió de su carril y cayó de lado sobre el cantero central de la autovía. Si bien no bloqueó la autopista, se generaron importantes demoras en el tránsito ya que los automovilistas suelen bajar la velocidad para mirar el lugar del siniestro.

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Por relatos del conductor y de algunos pasajeros que viajaban despiertos, se cree que el accidente se habría debido a una mala maniobra de un camionero que "encerró" al colectivo con el camión. La Policía Científica investiga el siniestro; el test de alcoholemia al conductor del ómnibus dio negativo.

El hospital de San Pedro atendió a docenas de heridos

Tras el accidente, Defensa Civil coordinó la acción de ambulancias de las localidades de Gobernador Castro, Río Tala y Santa Lucía para trasladar a los heridos al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” de San Pedro, a unos 20 kilómetros. Según Fabio Giovanettoni, director de Defensa Civil de San Pedro, 45 pasajeros fueron atendidos por los médicos de guardia, la mayoría con diagnósticos de politraumatismos y fracturas en hombros y codos.

Solo uno de los pasajeros sufrió un golpe de mayor gravedad, en el abdomen, y fue operado en la mañana del lunes. “Entre 20 y 25 personas ya recibieron el alta. Quedan algunas en observación, pero sin riesgo de vida“, dijo Giovanettoni en declaraciones televisivas.

La investigación acerca de los motivos que desencadenaron el accidente está a cargo de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N.º 7 Descentralizada de San Pedro, del Departamento Judicial San Nicolás.

MB/ff