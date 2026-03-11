Mar del Plata tuvo su peor verano desde la pandemia: casi 130 mil turistas menos que el año pasado

La ciudad de Mar del Plata cerró la temporada de verano con una caída en la cantidad de turistas y registró su peor desempeño desde el final de la pandemia. Según datos oficiales, entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero arribaron 3.141.427 visitantes. La cifra representa casi 130 mil turistas menos que durante la temporada anterior. El balance fue difundido por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), que monitorea la actividad turística en la principal ciudad balnearia del país.

Durante el verano 2024/2025, Mar del Plata había recibido 3.263.727 turistas, por lo que la última temporada mostró una baja interanual que encendió señales de alerta en el sector turístico local. Además de la reducción en la cantidad de visitantes, comerciantes y empresarios también remarcaron una disminución en el consumo, especialmente en gastronomía y otros rubros vinculados al turismo.

Cómo fue la temporada mes por mes

El informe oficial detalló que la baja en el turismo se registró durante los tres meses que componen la temporada de verano, aunque con diferentes niveles de caída en cada período. En diciembre llegaron 805.811 turistas, lo que representó una disminución del 2,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El mayor descenso se produjo en enero, el mes históricamente más fuerte para el turismo en la costa atlántica. Durante ese período se contabilizaron 1.280.524 visitantes, con una caída del 7,1%.

En febrero, en tanto, arribaron 1.055.137 turistas, con una baja mucho más leve del 0,7%. En ese caso, los feriados de Carnaval ayudaron a sostener la llegada de visitantes y moderar el impacto de la caída.

A pesar de la disminución interanual, Mar del Plata logró mantener un flujo turístico superior a los tres millones de personas, lo que confirma su lugar como uno de los destinos más elegidos del país durante el verano.

Nivel de ocupación y dónde se alojaron los turistas

El relevamiento también analizó el nivel de ocupación y los tipos de alojamiento elegidos por quienes visitaron la ciudad durante la temporada estival. De acuerdo con los datos oficiales, la ocupación promedio global fue del 50,7%, un número menor al registrado en temporadas anteriores.

En cuanto a los alojamientos, la mayoría de los turistas optó por hospedarse en viviendas propias, que representaron el 41,3% del total. Las viviendas alquiladas ocuparon el segundo lugar, con el 32,6%, mientras que los hoteles concentraron el 25,9% de los visitantes. Un porcentaje mínimo, cercano al 0,2%, eligió otros tipos de alojamiento alternativo.

Cómo viajaron los turistas a Mar del Plata

El informe también detalló cuáles fueron los medios de transporte más utilizados para llegar a la ciudad durante la temporada. El auto particular volvió a ser la opción predominante, ya que el 81,4% de los turistas viajó de esa manera. En segundo lugar se ubicaron los ómnibus de larga distancia, utilizados por el 13,8% de los visitantes. El tren fue elegido por el 3,4% de los turistas que llegaron a Mar del Plata.

Finalmente, el avión representó apenas el 1,5% de los viajes hacia la ciudad durante el verano. El balance de la temporada refleja que, aunque Mar del Plata continúa siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país, el verano dejó señales de preocupación en el sector por la caída de visitantes y el menor nivel de consumo.

