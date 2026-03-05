Drama en Miramar: una beba de un año fue atropellada por su padre y permanece en grave estado

Una beba de apenas un año de vida ingresó en estado crítico al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI) de Mar del Plata, luego de ser arrollada por un vehículo en una vivienda de la ciudad de Miramar. A la tarde de este martes, el hecho ocurrió en un domicilio del partido de General Alvarado, cuando un familiar directo de la víctima realizaba maniobras para retirar su automóvil del garaje, según confirmaron fuentes policiales locales.

A partir de la reconstrucción preliminar de los hechos, el padre de la menor no advirtió que la niña se encontraba detrás del vehículo, un Chevrolet Corsa, al momento de iniciar la marcha atrás. Después del impacto, el hombre cargó a su hija en el auto y la trasladó de inmediato al Hospital Municipal "Dr. Marino Cassano".

Debido a la complejidad del cuadro clínico y la gravedad de las lesiones internas detectadas por los médicos de guardia, las autoridades sanitarias resolvieron el traslado urgente de la paciente hacia el centro de mayor complejidad en Mar del Plata a través de una ambulancia de alta complejidad.

Fuentes sanitarias del nosocomio marplatense confirmaron que la paciente ingresó con traumatismos graves y, con el correr de las horas, su situación se agravó. "La víctima entró grave al hospital y está en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria", indicaron voceros del centro de salud, quienes además precisaron que la niña sufrió lesiones hepáticas severas y se encuentra actualmente en estado de coma.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y ordenan pericias al vehículo

La investigación judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de Delitos Culposos de Mar del Plata, bajo la dirección del fiscal Germán Vera Tapia. Ahora, la causa fue caratulada preventivamente como "lesiones culposas", mientras se aguardan los resultados de las pericias mecánicas sobre el rodado y el relevamiento de posibles testigos o cámaras de seguridad en las inmediaciones del domicilio.

A esta altura, el equipo médico del HIEMI mantiene un monitoreo constante sobre la evolución de la menor, dado que las próximas 48 horas son fundamentales para determinar la respuesta al tratamiento de las lesiones internas.

Dentro del plano procedimental, la fiscalía espera tomar declaración al conductor del vehículo, para terminar de reconstruir la secuencia exacta del hecho. El automóvil involucrado fue secuestrado preventivamente para realizar los peritajes de rigor que permitan descartar fallas técnicas en el sistema de visión trasera o de frenado del rodado.

La causa número 4.522/26 continúa su curso en el Departamento Judicial de Mar del Plata, a la espera de nuevos informes médicos sobre la estabilidad hemodinámica de la niña.

