Un kiosquero de la localidad de San Carlos, en el partido de La Plata, fue víctima de un brutal hecho de inseguridad del que salió vivo de milagro, después de que dos motochorros le dispararon cuatro veces para robarle. Además, el comerciante recibió fuertes golpes en la cabeza y debió ser hospitalizado, mientras que un policía vestido de civil también resultó herido cuando intervino para ayudarlo.

El hecho ocurrió este sábado por la noche y toda la secuencia quedó captada por una cámara de seguridad ubicada en la zona. Según las imágenes, dos delincuentes llegaron a bordo de una moto marca Yamaha al local que se encuentra sobre la calle 49, entre la 139 y la 140. El conductor se estacionó a pocos metros para hacer "de campana", mientras que su acompañante ingresó rápidamente para concretar el asalto.

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En solo unos segundos, se observa que el kiosquero, identificado como Lucas Jeremías Albo, se resistió al robo y comenzó a forcejear y pelear con el ladrón en la vereda. En ese momento, el asaltante sacó un arma de fuego y le realizó varios disparos a corta distancia.

La víctima recibió cuatro balazos. De acuerdo a la investigación, tres de los disparos atravesaron su cuerpo, ya que se registraron orificios de entrada y salida, mientras que un cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos. Sin embargo, la violencia no quedó allí, ya que los motochorros lo golpearon en la cabeza y le generaron heridas que agravaron su cuadro.

Los vecinos del lugar dieron aviso a la Policía después de escuchar los disparos. Las cámaras de vigilancia también captaron cuando varios patrulleros llegaron a la zona y desplegaron un importante operativo en el barrio. A pesar de los procedimientos, realizados en poco tiempo, los ladrones se dieron a la fuga y por ahora no pudieron ser detectados.

Tras la secuencia, Albo fue trasladado de emergencia al Hospital San Martín, donde permanece internado. Sus familiares informaron al medio platense 0221 que actualmente padece mucho dolor debido a las heridas sufridas y los médicos tuvieron que aplicarle fuertes calmantes.

Un policía intentó ayudar y terminó herido

Durante el intento de robo, un policía que estaba vestido de civil y se encontraba esperando el colectivo en una parada corrió para ayudar al comerciante mientras seguía trenzado en lucha con el delincuente. Los sospechosos también lo golpearon en la cabeza, generándole varias lesiones.

El efectivo fue asistido y derivado al Hospital Italiano de la capital de la Provincia de Buenos Aires, donde debieron realizarle ocho puntos de sutura por el golpe sufrido durante el hecho.

Mientras Lucas permanece internado bajo observación, monitoreado por los profesionales de salud, se inició una investigación por parte de la Subcomisaría La Unión, que trabaja con el objetivo de identificar, rastrear y atrapar a los responsables que se escaparon en moto. La causa fue caratulada como robo agravado y lesiones y está en manos de la Fiscalía 2 en turno, a cargo de la fiscal Betina Lacki.

FP/ff