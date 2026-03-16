Cristian Eduardo Pereyra, docente oriundo del partido de La Matanza, fue asesinado este sábado por la noche mientras trabajaba con su auto como chofer de aplicación, actividad que realizaba para reunir un poco más de dinero para llegar a fin de mes. La principal hipótesis es que fue baleado durante un intento de robo, y por su crimen está detenida la persona que llevaba como pasajero: un agente de la Policía Bonaerense.

Según la reconstrucción, la víctima manejaba un Chevrolet Corsa verde mientras circulaba sobre la autopista Presidente Perón, a la altura del barrio San Javier. En ese momento llevaba al sospechoso, que lo había contactado a través de una aplicación para realizar un viaje hacia la zona de Ezeiza, y se cree que en el hecho habría intervenido un grupo de personas que lo sorprendió cuando se detuvo.

Vendió dos celulares, los fue a entregar y lo balearon para robarle: filmó el asalto con la cámara de sus anteojos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pereyra recibió al menos tres balazos. La Policía Científica determinó que presentaba varias heridas provocadas por un arma de fuego: dos orificios en la parte posterior del tronco, a la altura de su omóplato derecho; otro en el pectoral derecho; uno en el codo izquierdo y otro en el brazo derecho.

En la escena del homicidio se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros. La investigación quedó en manos de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas; conocido, entre otros casos, por liderar en septiembre del año pasado la primera parte de la causa por el "Triple Crimen de Florencio Varela".

El oficial que viajaba como pasajero en el Corsa verde fue identificado como Matías Alejandro Vizgarra Riveros, que se desempeña en la Base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) “Puente 12”. El funcionario judicial le tomó declaración al agente y luego de evaluar las pruebas decidió que quedara detenido de manera preventiva, medida que fue avalada por el juez.

Cristian Pereyra había subido en sus redes, días atrás, una foto con Fernando Ruiz Díaz, líder de su banda favorita, Catupecu Machu.

“A mi hermano lo mató un policía que fue su pasajero. Lo mató y se fue a trabajar a la UTOI. La institución que nos tiene que cuidar lo mató”, escribió a modo de denuncia Brenda Anahí, una de las hermanas de la víctima, en un mensaje que publicó en redes sociales.

Tras el asesinato, el auto del docente fue encontrado en las calles Coronel Espejo y El Airampu, en Ciudad Evita, lugar en el que fue abandonado. A pocas cuadras de allí se ubica la base policial donde trabajaba Riveros, que tras quedar arrestado fue desafectado de la fuerza.

Quién era el docente asesinado en La Matanza

Cristian era profesor en las escuelas de Educación Secundaria Técnica Nº 2, Nº 8 y Nº 10 de La Matanza y era padre de una nena de 3 años, según contó su otra hermana, Victoria, en una publicación. "Por favor compartan, es mi hermano lo mataron para robarle el auto. Por favor se tiene que hacer justicia", pidió la mujer en la red social Facebook.

Tanto una de las instituciones educativas como la Unión Docentes Argentinos de La Matanza expresaron sus condolencias a la familia y acompañaron el reclamo de justicia. “La comunidad educativa de la EEST N.° 8 ‘Jorge Newbery’ lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Cristian Eduardo Pereyra, quien se desempeñaba como profesor y formaba parte de nuestra institución”, informaron.

“En este difícil momento acompañamos con profundo pesar a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Informamos que hemos dispuesto un día de duelo para el lunes 16 de marzo, retomamos las actividades el día martes 17 de marzo. Acompañamos a su familia en este doloroso momento”, añadieron las autoridades del colegio.

En tanto, desde el sindicato docente manifestaron "su más sentido pésame" a sus familiares y allegados. "Cristian Perdió la vida en un hecho de inseguridad. Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, concluyeron.

FP/ff