Gabriel García, un influencer que se dedica a la venta de celulares y que es conocido en las plataformas virtuales como "El Profe", resultó herido de bala luego de haber sido víctima de un robo. El joven pactó la entrega de los dispositivos en una plaza del barrio porteño de Barracas y logró escapar de la emboscada de un ladrón, que lo atacó mientras su cómplice fingía la compra.

El hecho ocurrió el 2 de marzo pasado en la plaza Díaz Vélez, pero se conoció en las últimas horas cuando García publicó una serie de videos en sus cuentas de TikTok e Instagram, en las que tiene miles de seguidores. Las imágenes corresponden a las captadas por unos anteojos con cámara que llevaba puesta la víctima al momento del asalto y las cámaras de seguridad de la zona, que se convirtieron en pruebas clave para identificar a los sospechosos.

En las grabaciones se pudo ver la secuencia completa: desde la trampa que le realizan los delincuentes, el escape del creador de contenido en su moto y la ayuda de un grupo de vecinos, que lo asistió hasta que llegó la Policía. Finalmente, el joven terminó recibiendo un balazo en su pierna derecha y perdió los teléfonos que había llevado durante la huida.

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Brutal entradera a un jubilado en Villa Elisa: un video muestra el violento robo

La secuencia del robo a un influencer en Barracas

En los videos se observa que "El Profe" llegó con su moto, se estacionó cerca de la esquina de las calles Santo Domingo y Santa Elena y esperó por algunos minutos al presunto comprador, mientras que el otro ladrón pasó caminando por detrás suyo, en la otra vereda.

"¿Todo bien? pensé que eran los pibes de allá", dice Gabriel al consultarle al sospechoso que se acercó a él para ver si era la persona que esperaba. El sujeto se mostró nervioso, fue caminando y le dijo que sí. "Son para mis primas, ¿los puedo ver?", le indicó para que le diera las cajas con los dispositivos. Luego, le preguntó por el cargador y la memoria de los celulares marca iPhone.

Durante varios minutos el falso cliente, que vestía con una remera negra con el número "23" y llevaba un pantalón oscuro, revisó la caja del teléfono, hasta que en medio de la transacción el joven que había pasado por la plaza cruzó, sacó un arma e intentó robarle.

García, que seguía sentado en la moto con la marcha puesta, empuñó el acelerador y huyó de la situación para evitar el robo, pero en ese momento el delincuente le disparó a corta distancia y lo hirió en la pierna.

El influencer logró seguir manejando algunos metros para alejarse de los asaltantes. "¡Auxilio! Me dispararon, por favor ¡Auxilio! Llamen a la policía, por favor se lo pido. Me dispararon me quisieron robar", expresó, mientras todo continuaba siendo captado por sus gafas. En los primeros instantes nadie respondió, pero luego unos vecinos de la zona se acercaron para ayudarlo y llamar a emergencias.

"No, no, me duele mucho, me va a doler mucho"; manifesto cuando el grupo quiso bajarlo de la moto para ayudarlo y él intentaba desbloquer su teléfono para llamar al 911. Finalmente, se observa la llegada de un móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que lo asistió y después personal de SAME lo trasladó al hospital de Agudos José María Penna.

Gabriel García, el influencer herido durante un robo en Barracas.

Según la información brindada por el parte médico, su vida no corrió peligro. García tiene casi 50 mil seguidores, se define como emprendedor y en su perfil indica que desde que comenzó con su negocio lleva vendidos más de 1.400 dispositivos. En los videos que publica en su cuenta, se ve que ya había realizado entregas en Barracas, como en la Villa Zavaleta, pero también en zonas muy distintas como los barrios de Recoleta y Retiro y en localidades bonaerenses como Vicente López, San Martín, González Catán y Merlo.

La investigación

La causa fue caratulada como robo agravado por uso de arma de fuego y lesiones y quedó en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23, a cargo del Dr. Marcelo Retes. Desde la fuerza de seguridad porteña dejaron trascender que la investigación se encuentra en estado avanzado y se está trabajando para detener a los responsables.

En ese contexto, la cámara de los anteojos del propio Gabriel García se convirtió en una pieza de suma importancia para reconstruir las circuntancias del hecho, el desarrollo de la secuencia y avanzar en la identificación de los implicados en el robo.

FP