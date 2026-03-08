Brutal entradera a un jubilado en Villa Elisa: un video muestra el violento robo

Una cámara de seguridad captó el momento en que un jubilado de 76 años fue abordado por delincuentes cuando estaba cortando el pasto en su propiedad de la localidad platense de Villa Elisa. Las imágenes muestran que lo golpearon y le robaron un celular.

El video, que dura 97segundos, muestra la crueldad de los ladrones: llevaban guantes, pasamontañas y estaban armados. Un tercero, desde afuera de la propiedad controlaba la situación, y un cuarto no alcanzó a ingresar.

El suceso ocurrió este viernes, cuando el hombre mayor de edad fue sorprendido por los delincuentes tras ingresar a su casa. Los ladrones lograron ingresarlo a la fuerza al jardín, pese a que él forcejeó.

El jubilado se defendió como pudo del ataque de los dos ladrones, mientras un tercero hacía de campana. Lo tomaron del cuello y lo tiraron al piso sin piedad.

En ese contexto, según fuentes de caso, el hijo de la víctima vio la secuencia por la ventana y activó la alarma. Los delincuentes escaparon escaparon solamente con el celular del jubilado.

La Comisaría 12 de Villa Elisa de la Policía Bonaerense quedó a cargo de la causa que se investiga como robo. En ella interviene UFI N°9 del departamento judicial de La Plata, a cargo de Juan Pablo Taiana Iaccarino.

