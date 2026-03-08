El duro mensaje político que dejó la foto de Paolo Rocca con Lula en Brasil: "Fue muy importante"

Cuando se habla de recesión, cierres de empresas y despidos, Javier Milei y sus adláteres repiten que se trata "del costo" de sacar al país de décadas de postración. Y en ese marco de gestión, que muchos no dudan en calificar de 'industricidio', el enfrentamiento que semanas atrás mantuvo el Gobierno con Paolo Rocca, el poderoso titular del Grupo Techint circuló por todos los medios, incluso con el agraviante "Don Chatarrín" que el líder libertario le dedicaba al veterano empresario en las entrevistas que suele conceder a sus periodistas preferidos.

El disparador había sido una licitación de caños sin costura para uno de los gasoductos desde Vaca Muerta y Rocca, fiel a su estilo, guardó silencio. En ese marco, fue llamativa su foto de este fin de semana en la inauguración de una escuela técnica financiada por Ternium en Santa Cruz, estado de Río de Janeiro, ocasión en la que se mostró sonriente nada menos que junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, otro adversario político y habitual destinatario de insultos de Milei, que suele decirle "comunista, zurdo, corrupto...".

Esa imagen de Rocca con Lula dio que hablar por su obvio mensaje político al elenco libertario, encuentro se llevó a cabo pocos días después de que el presidente argentino descalificara nuevamente al empresario en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Fue importante recibir al presidente Lula en la inauguración de nuestra Escuela Técnica Roberto Rocca en Santa Cruz, donde tenemos un centro industrial que emplea a 8000 personas y produce acero competitivo para Brasil y para el mundo", dijo Rocca citado por el diario La Nación, agregando que sus empresas "invierten en educación técnica porque creemos en el papel central de la industria en el desarrollo económico y social de Brasil, y de todos los países donde operamos”. Toda una declaración de alto impacto frente al cierre de empresas en estos dos años de gestión libertaria.

Rocca y Lula se encontraron en Santa Cruz, cerca de un polo industrial de Techint en el vecino país, y en el acto, que tuvo numerosas escenas de cordialidad, el empresario estuvo acompañado por ​Máximo Vedoya, CEO de Ternium.

La UIA y su batalla cultural: designa a la primera directora ejecutiva y activa una férrea defensa de Paolo Rocca

Milei apuntó duramente contra el sector industrial durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, momento en el que utilizó términos peyorativos para referirse a los principales referentes industriales del país, incluyendo a Rocca, a quien señaló como un proveedor de insumos costosos dado el caso de las licitaciones para el gasoducto de Vaca Muerta.

Por otra parte, la escuela inaugurada en Brasil rinde homenaje a Roberto Rocca, quien representa la consolidación internacional del grupo fundado por Agostino Rocca, cuya conducción fue asumida por Paolo Rocca luego de que Agostino hijo falleciera en una accidente aéreo. Actualmente, el grupo da empleo a más de 18 mil personas en territorio brasileño.

AS/HB

AS.