“Tenemos que estar muy preparados para enfrentar los peores dos años para la industria de la historia argentina”, se le escuchó decir a uno de los máximos referentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) en las últimas semanas. Es por eso que Martín Rappallini y su círculo más cercano prepararon cambios en el funcionamiento interno de la entidad para mostrar que la UIA está dispuesta a dar el debate en distintos campos, tanto el económico-productivo como el simbólico. La movida no salió totalmente como estaba planificada, pero ya empezó a circular: por primera vez, una mujer será directora ejecutiva de la entidad. Y, además, es sub 40.

Se trata de María Laura Bermúdez, hasta hoy directora ejecutiva en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y antes directora de Institucionales de la UIA. Su retorno a la entidad madre se da por la puerta grande. Aunque no sin tensiones, porque el economista Diego Coatz —hasta ayer a la cabeza de los grupos de trabajo de la mesa industrial— dejará el cargo por la incomodidad que le generó el golpe de que le subdividieran el poder que concentró en los últimos cuatro mandatos presidenciales de la central fabril, desde que heredó el puesto en 2015.

Según el análisis que hizo la mesa chica de conducción, la entidad debía potenciar sus aptitudes y concentrar la atención técnica para la búsqueda de resoluciones. Por eso Coatz continuará como asesor del Comité de Presidencia durante seis meses más, profundizando su aporte económico y liderando la transición. Por su parte, Bermúdez no sólo tendrá la tarea administrativa de la UIA, sino que, sumado al aire de renovación proveniente de la liga de jóvenes de la entidad, deberá sostener con acciones el simbolismo frente a la contracorriente cultural libertaria (que da por terminada la lucha por la integración de género), mucho más en un ámbito históricamente reservado para los hombres.

El plan para Caputo y la defensa de Rocca

Según pudo saber PERFIL de distintas fuentes consultadas, la UIA prepara un plan pormenorizado para presentarle al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de reactivar la industria. Así lo acordaron en el encuentro que Rappallini, Eduardo Nougués (Ledesma) y Rodrigo Pérez Graziano (Stellantis) mantuvieron con el jefe del Palacio de Hacienda dos semanas atrás. Hay algo claro: las propuestas no son más que eso, porque deben pasar el filtro del presidente Javier Milei.

Justamente, el jefe de Estado reforzó sus embestidas hacia la industria durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que, luego de un par de días de dudas, exigió respeto al sector. Los dueños de las fábricas más poderosas del país ya sabían que se venía un golpe duro. En el encuentro que el Grupo de los Seis (G6) mantuvo con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hubo fuertes críticas a la producción manufacturera local, al punto que Pérez Graziano —representante de la UIA en esa reunión y un moderado en la central fabril en medio de un ámbito con muchos enojos con el Gobierno libertario— la pasó “muy mal”, según se supo en las últimas horas.

Esa confesión trascendió en la reunión de Junta Directiva. Hasta el momento, nadie en la industria quería mover el avispero contra el Gobierno, a pesar de que Milei trató de corruptos a los empresarios del sector. Uno de los que golpeó la mesa para anunciar que iba a empezar a hablar en voz alta de la crisis industrial que atraviesa la actividad fabril es el referente de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y vicepresidente regional de la UIA, Guillermo Moretti.

“No me importa cuál es la decisión institucional de Techint sobre si responder o no a las acusaciones del Presidente. Yo voy a salir a defender a Paolo Rocca como industrial, a pesar de que al revés nadie haría eso por mí”, afirmó ante sus compañeros de Comité Ejecutivo. Para el rosarino, una eventual caída del magnate del acero sería una catástrofe para las pymes industriales, porque significaría el fin de una larga cadena de valor agregado local. Algunos otros dijeron que iban a activar en la misma dirección, aun cuando en el grupo de la T hayan intentado bajarle el tono a la discusión.

Recambio generacional y tensiones federales

La reconfiguración en la cúpula técnica tomó por sorpresa a la vieja guardia fabril, que no anticipaba un recambio de esta magnitud en medio de la tormenta política con el Gobierno. La llegada de Bermúdez a la silla ejecutiva fue recibida, en líneas generales, con optimismo. En los pasillos de Avenida de Mayo 1147 reconocieron que el desembarco de la hasta ahora directora ejecutiva de la UIPBA aportará un necesario recambio generacional y oxigenará una estructura institucional que venía acusando el desgaste por la crisis de la actividad.

En la estricta reserva, un dirigente metalúrgico resumió el clima interno ante la consulta de PERFIL: destacó que el recambio garantiza "mejor gestión y dinamismo" y valoró el fuerte peso simbólico de la designación. "Es joven, mujer y una gran profesional; aporta una visión renovada para la UIA", sentenció. En esa misma línea, un referente de la industria textil justificó el corrimiento de la botonera diaria para dar lugar a "otra persona para otra etapa", una suerte de aval a separar el rediseño del programa frente a la recesión económica de las urgencias administrativas.

No obstante, la nueva arquitectura de la central fabril también despertó recelos territoriales. El ascenso de Bermúdez consolida el poder bonaerense, provincia de donde también es oriundo Rappallini. Representantes de las economías regionales miran de reojo. "Copa todo la provincia de Buenos Aires", se quejó por lo bajo un peso pesado de la industria del interior, dejando en evidencia la latente tensión interna por el federalismo.

