Tras el discurso de Milei en el Congreso, la AEA exige un "diálogo constructivo y respetuoso"

Luego del discurso del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y que la UIA exigiera "respeto a quienes producen", la Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitió un comunicado y pidió "diálogo constructivo y respetuoso".

El fin del mensaje fue destacar el rol de la empresas privadas en el entramado económico argentino, luego de la nueva oleada de insultos de Milei en su enfrentamiento contra los industriales. Por ello, comenzaron: "Desde AEA siempre hemos destacado el papel central que desempeñan las empresas privadas en el desarrollo económico y social de las sociedades modernas".

"Son las empresas privadas las principales responsables de la producción de la mayor parte de los bienes y servicios, de la generación de empleo, de las exportaciones, así como de contribuir a sostener mediante el pago de impuestos el funcionamiento del Estado", continuó el comunicado.

"Para que dichas empresas puedan desempeñar plenamente su rol, es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido", sostuvieron desde la AEA.

Y destacaron la gestión de Caputo en el mensaje: "Equilibrar las cuentas públicas, evitar la emisión monetaria espuria, reducir paulatinamente la participación del gasto público en el P.B.I, y continuar disminuyendo la presión tributaria sobre el sector formal son todas medidas que valoramos como muy positivas, y que fueron postergadas durante años.

"Adicionalmente, para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el Gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica", concluyeron desde la institución.