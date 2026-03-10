En el marco del caso del doble femicidio de las jóvenes francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, asesinadas y abusadas en 2011 cuando se encontraban de viaje en Salta, el padre de la primera, Jean-Michel Bouvier, declaró ante la Unidad Fiscal Especial que lleva adelante la reactivación del caso. Durante su comparecencia, dijo que la investigación inicial estuvo "marcada por muchos vicios" y cuestionó el trabajo realizado por el juez de instrucción, Martín Pérez.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta informó a través de su página oficial que Bouvier “realizó un extenso y pormenorizado relato en relación con distintos aspectos vinculados a los hechos y al proceso de búsqueda de esclarecimiento del caso”. De forma extraoficial, se conoció que el hombre de 77 años cuestionó la pesquisa que se llevó a cabo luego del doble crimen, el 29 de julio de 2011.

La audiencia se extendió durante toda la mañana del lunes en la sede fiscal, conforme a lo dispuesto por los fiscales penales intervinientes, María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, que trabajan desde la conformación de la unidad en febrero del año pasado. Esta medida fue dispuesta por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, bajo un esquema de abordaje integral.

El padre de Cassandre manifestó a los funcionarios judiciales su agradecimiento por reabrir el expediente y revisar la primera investigación por los asesinatos de su hija y su amiga. Al mismo tiempo, explicó que no le gusta que se hable de “turistas francesas”, ya que eran investigadoras que habian viajado por motivos laborales y no por turismo, aunque dijo que desconocía por qué habían planeado ir a Salta.

Aunque aún no aportó nuevas pruebas en el marco de la causa -se espera que continúe declarando durante este martes- objetó varios puntos del expediente y del juicio que se realizó en 2014. Entre otros puntos, criticó la determinación del momento de las muertes, ya que había estudios que indicaban un tiempo de entre 48 y 72 horas antes del hallazgo, pero el juez Pérez fijó como día de los homicidios el 15 de julio, por el informe de la bióloga forense María Rosana Ayón.

Sobre el desarrollo del proceso, descartó que Santos Clemente Vera haya tenido algún tipo de responsabilidad en el doble crimen. Se trata de uno de los baqueanos que acusado por el hecho, absuelto en el debate en 2014 y luego condenado a perpetua por el Tribunal de Impugnación de Salta, dos años después. En 2023, la Corte Suprema ordenó su liberación tras revertir ese fallo; Bouvier siempre sostuvo que era inocente.

En esa línea, también expresó sus dudas sobre el rol de Gustavo Lasi -condenado en 2014 a 30 años de prisión y luego, en 2016, a perpetua- y criticó que siga siendo mencionado en algunos aspectos de la investigación.

Santos Clemente Vera y Jean-Michel Bouvier.

Bouvier habló ante los fiscales de forma presencial. Sus abogados, William Bourdon y Colomba Grossi, se mantienen en contacto con él a la distancia, en medio de la evaluación de los elementos del expediente y las posibles líneas de investigación que realiza hace meses el equipo de fiscales.

El traslado de la investigación a Francia

Por otro lado, desde el MPF informaron que se realiza un "análisis técnico del material producido en la causa original", con ayuda de la aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal.

"Este enfoque permite revisar la estructura probatoria reunida en 2011, verificar la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de las líneas de trabajo mediante procedimientos actualizados que no estaban disponibles al momento de los hechos", añadieron.

Asimismo, las autoridades se encuentran gestionando el traslado a Francia de fiscales y especialistas en biología molecular para que se hagan diferentes diligencias vinculadas con el caso, luego del exhorto internacional autorizado el 9 de febrero pasado por el Juzgado de Garantías 1 de la ciudad de Salta, a cargo de la jueza Ada Zunino.

Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

A través de Cancillería, se remitió ese mismo mes a las autoridades judiciales del país europeo, donde el año pasado Bouvier presentó una denuncia por considerar “indispensable” que se realice una investigación para que “las verdaderas circunstancias de la muerte de Cassandre y Houria sean finalmente esclarecidas”.

"Las medidas dispuestas por la Unidad Fiscal a realizarse en Francia, tienen como objetivo principal recibir declaración testimonial a los expertos que llevaron adelante pericias en Francia, con el propósito de analizar las conclusiones obtenidas y contrastarlas con las pericias realizadas en Argentina. Las diferencias más relevantes se vinculan con los análisis genéticos y con las estimaciones sobre la data de la muerte de las víctimas", indicaron desde el MPF salteño.

Cassandre, historiadora de 29 años, y Hourie, socióloga de 24, fueron invitadas a Salta por un profesor con el que compartieron un congreso en Buenos Aires semanas antes. El 29 de julio de 2011 sus cuerpos fueron encontrados en la Quebrada de San Lorenzo, a pocos kilómetros del centro de la ciudad capital: inicialmente se determinó que habían sido asesinadas a balazos y presentaban signos compatibles con abuso sexual.

La repercusión mediática de la causa llegó a los medios internacionales y las irregularidades de la primera parte de la investigación generaron críticas a las diligencias judiciales y policiales, donde incluso se acusó a policías de haber torturado física y psicológicamente a los arrestados. Además de Lasi, Omar Darío Ramos y Antonio Sandoval fueron sentenciados a dos años de prisión en suspenso por encubrimiento calificado.

