Quiénes son los acusados por el crimen del bebé en Rosario

Gian estaba en brazos de su papá cuando comenzaron los disparos contra el frente de su local, una barbería ubicada en la zona sur de Rosario. Uno de los proyectiles atravesó la ventana y lo alcanzó en el tórax. El bebé –de un año y tres meses– falleció minutos después mientras era trasladado de urgencia al hospital.

El ataque ocurrió luego de una discusión previa. De acuerdo con la reconstrucción que realizan los investigadores, el conflicto comenzó cuando un joven que estaba dentro del local mantuvo un cruce verbal con un hombre que pasaba por el lugar en moto junto a su novia. El cliente, identificado como Ismael, le gritó algo al motociclista y la pareja se retiró.

Sin embargo, pocos minutos después regresaron acompañados por otras personas y comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra la barbería. En medio de esa ráfaga de tiros, uno de los proyectiles atravesó una ventana e impactó en el pecho del bebé, que estaba en brazos de su padre.

Tras el ataque, vecinos del barrio lograron retener a uno de los sospechosos. Se trataba de Kevin Mario Antonio P., de 25 años, quien presuntamente participó del ataque y cayó al suelo durante la fuga mientras se desplazaba en una moto que, según testigos, actuaba como apoyo del auto desde donde se efectuaron los disparos. Un gendarme que vive en la zona y estaba fuera de servicio intervino y logró reducirlo hasta la llegada del Comando Radioeléctrico.

Los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 y el teléfono celular del sospechoso, que fue trasladado a la Comisaría 15°. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe indicaron que el detenido tenía antecedentes: en julio de 2017 había sido aprehendido por el robo de una moto y en mayo de 2018 fue arrestado por portación de arma de fuego.

La investigación continuó con un operativo en Patricios al 600, también en la zona sur rosarina. Allí los agentes localizaron un Chevrolet Corsa gris señalado por testigos como el vehículo utilizado en el ataque. El auto tenía la luneta trasera rota, un dato que coincidía con la descripción brindada por vecinos que presenciaron el tiroteo.

Durante ese procedimiento fue detenido Alan Nahuel V., de 21 años, señalado como presunto autor material del homicidio. El joven intentó escapar por los techos de viviendas linderas, pero fue capturado poco después. En ese mismo operativo también fueron arrestados Darío A., de 45 años, y María Alejandra A., de 50, acusados de intentar entorpecer la detención del sospechoso. Los celulares de ambos fueron incautados para ser peritados en el marco de la causa.