Declaró Píparo en el juicio oral contra su exmarido: “Nunca fue imprudente”

Carolina Píparo llegó cerca de las 11 de la mañana a los tribunales penales de La Plata para declarar en el juicio contra su exmarido Juan Ignacio Buzali, quien está acusado por doble intento de homicidio. Antes de ingresar a la audiencia, dejó una frase breve ante los periodistas que aguardaban en la puerta del edificio: “Sólo espero que se haga justicia”, dijo.

En la sala del Tribunal Oral en lo Criminal N°1, la exdiputada y actual directora del Banco Nación, relató el vínculo que mantiene con el acusado y el contexto de lo ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021, cuando dos motociclistas fueron atropellados por Buzali al confundirlos con los motochorros que minutos antes los habían asaltado.

“Estuvimos 23 años casados (con Buzali) y hace 3 que estamos divorciados. Es mi compañero de vida”, dijo al comenzar su declaración.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Píparo reconstruyó luego la secuencia previa al hecho y sostuvo que aquella madrugada habían salido de su casa a dejar a sus familiares. “Salimos de la casa que alquilábamos a llevar a mi cuñada y mi sobrino porque estábamos en City Bell. De un segundo para el otro aparecen 6 motochorros, me ponen un arma en la cabeza, les doy todo y escapan”, recordó.

Según su versión, tras el robo intentaron denunciar lo ocurrido. “La policía llegó a los 30 minutos. Les contamos el hecho y nos dicen que estaban sobrepasados por las fiestas clandestinas de aquel año. Nos dijeron que vayamos a la comisaría a hacer la denuncia”, precisó.

La exlegisladora del PRO aseguró que el clima de tensión continuó mientras circulaban por la ciudad y que interpretó la presencia de motocicletas como parte del mismo episodio delictivo. “No fue imprudente. Siempre sentí que eran motochorros y más cuando vinieron todas las motos hacia nosotros. Nos encerraron y luego salimos de ahí llamando a la policía”, sostuvo.

En ese contexto describió el momento en que sintió el impacto del vehículo. “Yo lo siento sobre mi lado el impacto, a mitad de cuadra. No hubo chispas. Yo sentí que se cayó algo del auto”, declaró ante los jueces.

Durante su testimonio también vinculó esa reacción con una experiencia traumática anterior. “Yo sufrí en el año 2010 una salidera bancaria y me pegaron un tiro. Sentí angustia, como todos sienten cuando te roban”, señaló.

La dirigente insistió en que la situación fue percibida como una amenaza. “No fue un accidente típico y creo que lo mataban si se bajaba del auto”, expresó en referencia a lo que, según su percepción, podía ocurrir si Buzali detenía la marcha.

Con el avance de la investigación, reconoció que su mirada sobre lo ocurrido cambió. “Ahora los entiendo, pero en ese momento mi percepción era esa”, afirmó.

También describió cuál era la intención que, según ella, tenía Buzali en ese momento. “Quería escapar y que venga la policía. La sensación de la policía fue alivio. Nosotros encontramos a la policía”, señaló Píparo.

Durante la audiencia surgió además una de las cuestiones centrales del expediente: por qué en un primer momento no mencionaron el choque con la motocicleta. Sobre ese punto, Píparo explicó que la reacción estuvo atravesada por el miedo. “Por el pánico. Cuando vi a la policía contamos del accidente. Yo fui la única”, afirmó.

El juicio contra Buzali comenzó el 3 de marzo en los tribunales penales de La Plata. El exmarido de Píparo está acusado de haber embestido desde atrás a una motocicleta en la intersección de las calles 21 y 40, en el barrio La Loma, donde circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años que resultaron heridos tras caer al pavimento.

El episodio ocurrió después de que la pareja denunciara haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a familiares tras los festejos de Año Nuevo. Según la acusación, Buzali habría perseguido a quienes creyó reconocer como los ladrones a bordo de un Fiat 500L negro con techo blanco.

Para el Ministerio Público Fiscal, el acusado actuó con dolo eventual, es decir, consciente de la posibilidad de provocar la muerte al embestir la motocicleta. La defensa, a cargo de los abogados Hugo Pinto y Francisco Oneto, sostiene en cambio que se trató de un accidente de tránsito.