Cuatro personas fueron detenidas en Rosario tras el asesinato de Gian Mastrocola, un bebé de un año y tres meses, quien murió luego de un ataque a tiros contra una barbería ubicada en Melincué al 6100. El trágico episodio, investigado por la fiscal Agustina Eiris, se desencadenó por una discusión previa entre clientes y terminó con un operativo del Comando Radioeléctrico que permitió el secuestro de armas, celulares, un auto presuntamente utilizado en el ataque y un ladrillo de cocaína en la zona sur de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 19 cuando, según reconstruyó la fiscal, partir de testimonios y evidencia recolectada en el lugar, una discusión entre clientes dentro de la barbería escaló y derivó en una violenta represalia armada. De acuerdo con esa reconstrucción, uno de los involucrados se retiró del lugar tras el altercado y regresó minutos después acompañado por cómplices en un Chevrolet Corsa gris. Al bajar del vehículo comenzó a disparar contra la vivienda donde funciona el local.

En ese momento, el pequeño Gian se encontraba dentro de la barbería en brazos de su padre, Valentín, dueño del negocio. Uno de los disparos atravesó una ventana y lo alcanzó en el tórax. “Fue una verdadera locura, la verdad es que no se puede entender. Estábamos acá y apareció uno de repente, bajó del auto y empezó a los tiros. Nosotros no tenemos nada que ver, no molestamos a nadie”, relató Daniel, abuelo del niño, en declaraciones a Radio 2.

El hombre reconstruyó el momento del ataque: “Mi hijo estaba adentro con el bebé a upa. También en la barbería estaban mi sobrino y mi señora. Cuando empezaron los tiros se metieron todos adentro. Mi hijo Valentino quedó contra la pared con Gian. Le raspó una bala que entró por la ventanita y le pegó a Gian en el corazón”, contó.

Tras el ataque, vecinos del barrio lograron retener a uno de los sospechosos. Se trataba de Kevin Mario Antonio P., de 25 años, quien habría participado del ataque y cayó al suelo durante la fuga cuando se desplazaba en una moto que, según testigos, funcionaba como apoyo del auto desde donde se efectuaron los disparos. Un gendarme que vive en la zona y estaba fuera de servicio lo redujo hasta la llegada del Comando Radioeléctrico.

Los efectivos secuestraron un revólver calibre .32, su teléfono celular y lo trasladaron a la comisaría 15°. Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe informaron que el detenido tenía antecedentes: en julio de 2017 había sido aprehendido por el robo de una moto y en mayo de 2018 fue arrestado por portación de arma de fuego.

La investigación continuó con un operativo en Patricios al 600, también en la zona sur de Rosario, donde los agentes localizaron el Chevrolet Corsa gris señalado por testigos. El vehículo tenía la luneta trasera rota, un dato que coincidía con la descripción brindada por vecinos que presenciaron el ataque.

Mientras se realizaba el procedimiento, Alan Nahuel V., de 21 años y sindicado como presunto autor material del homicidio, intentó escapar por los techos de las viviendas linderas. Fue detenido poco después. En su domicilio los investigadores secuestraron una pistola calibre .11.25, teléfonos celulares y un ladrillo de cocaína.

Durante ese procedimiento también fueron arrestados Darío A. (45) y María Alejandra A. (50), acusados de intentar entorpecer la detención del sospechoso. Sus teléfonos fueron incautados para ser peritados en el marco de la causa.

Según la reconstrucción del hecho, la discusión inicial comenzó cuando un joven que estaba en la barbería tuvo un cruce con un hombre que pasó por la cuadra en moto junto a su novia. El cliente del local —identificado como Ismael— le gritó algo y la pareja se retiró. Poco después regresaron con refuerzos y abrieron fuego de manera indiscriminada contra la barbería. Uno de los proyectiles atravesó una ventana e impactó en el tórax de Gian, quien se encontraba en brazos de su papá.

El padre del bebé asesinado relató el momento en que todo ocurrió. “Lo tenía en brazos cuando empezaron a tirar y el tiro le dio en el corazón”, dijo Valentín en una entrevista con El Tres TV. El joven explicó que el conflicto previo no estaba relacionado con él ni con su familia. “No se vino a cortar, vino a acompañar a mi primo. El otro pasó en la moto con su novia y él le gritó algo. Ya habían tenido una discusión antes”, señaló.

“Pasaron cinco minutos y aparecieron otra vez, eran más. Cuando los vi sacar la pistola escuché los tiros. Fue todo muy rápido, en el momento que sacó la pistola ya disparó. Ni siquiera tuve tiempo de correr para adentro”, recordó.

El relato del padre se vuelve aún más dramático al recordar los minutos posteriores al disparo. “Entré corriendo y cuando miré mis manos estaban llenas de sangre. Salí a buscar a mi papá y le dije: ‘vamos al hospital que se nos va Gian’. Lo llevé en brazos, en ningún momento lo solté. Fuimos al hospital pero ya se había ido en mis brazos”, lamentó.

El dolor de Valentín se resume en una frase: “Hubiera preferido morirme yo antes que mi hijo”, sentenció.

