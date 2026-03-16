Condenaron a más de 23 años de prisión al adolescente acusado por el homicidio de Kim Gómez

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de La Plata condenó a 23 años y cuatro meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente acusado por el homicidio de Kim Gómez, la nena que murió en febrero de 2025 tras ser arrastrada durante 15 cuadras con el auto que le robaron a su madre. El caso, en el que también estuvo involucrado un menor de 14 años, generó una fuerte conmoción y reabrió el debate público sobre la baja de edad de imputabilidad.

Los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro dieron por probada la responsabilidad de Godoy (18), que al momento del hecho tenía 17 años, y a principios de este mes lo declararon culpable de homicidio en ocasión de robo. La sentencia fue en sintonía con el pedido realizado por la fiscal Mercedes Catani, que señaló que los cargos estuvieron agravados por haber ocurrido "en poblado y en banda".

La Justicia declaró culpable al adolescente juzgado por el crimen de Kim Gómez en La Plata

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En tanto, la defensora oficial Raquel Ponzinibio había solicitado que el joven fuera sentenciado a 7 años de cárcel, al sostener una teoría distinta. Para la letrada, se trató de un homicidio culposo, ya que "no habría tenido la intención de matar a Kim" al supuestamente no advirtir que la pequeña había quedado enganchada al vehículo mientras se daban a la fuga.

El proceso contra el imputado se hizo de acuerdo con las normas que determina el código penal juvenil -a puertas cerradas y sin acceso al público, entre otras-, donde el monto de las penas son diferentes a las del fuero ordinario. Sin embargo, cabe señalar que los magistrados optaron por aplicarle una de las condenas más duras registradas en esa jurisdicción para un menor.

Los menores acusados por el crimen de Kim Gómez, ocurrido en 2025.

La investigación incluyó pericias, relevamientos y una serie de testimonios que permitieron ubicarlo en el lugar del hecho y reconstruir su participación en el robo. Durante su declaración, la mamá de Kim, Florencia Barboza, debió ser asistida por una psicóloga de la Dirección de Víctimas cuando relató cómo "la obligaron a bajar del auto, la tiraron al piso" y se dieron a la fuga con su hija aún arriba del vehículo.

La mujer también indicó que se había dado cuenta de la presencia del otro menor (el de 14 años) y comentó que se fueron "sin advertir –o sin importarles– que la nena seguía dentro". En la huida, Kim fue arrastrada varias cuadras hasta que los delincuentes chocaron contra un poste; posteriormente los peritos concluyeron que las heridas que sufrió resultaron fatales.

El 4 de marzo pasado, cuando se conoció el veredicto de culpabilidad, Marcos Gómez, padre de la pequeña, sostuvo que el juicio "marcó un antes y un después" y cuestionó a los padres de los acusados. “Me da un poco de pena el chico pero tuvo la oportunidad de bajar a mi nena y no lo hizo. ¿Dónde está su familia para mostrar su empatía? Criaron un monstruo. No deberían pasar estas cosas; si no hacemos cosas como padres para ayudarlos es muy complicado“, se lamentó.

Marcos Gómez, papá de Kim, durante una de las marchas para pedir justicia por su hija.

Por su parte, su abogado, Jorge Bru, resaltó que esperaba junto a los papás de Kim una condena importante, en los mismos términos que había pedido la Fiscalía. Luego, se refirió a la situación del otro adolescente implicado, que actualmente tiene 15 años y es inimputable. "La nueva ley del Régimen Penal Juvenil (aprobada por el Senado a fines de febrero y que bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años) no lo alcanza porque no es retroactiva", dijo.

En esa línea, expresó que en su opinión lo mejor es una medida de seguridad en un régimen cerrado hasta la mayoría de edad: "Esperamos es que esté encerrado hasta los 18 años", comentó acerca del joven que permanece alojado en un instituto bajo custodia estatal.

Cómo fue el crimen de Kim Gómez

Kim Gómez, de 7 años, fue asesinada el 25 de febrero de 2025, cuando los dos adolescentes la abordaron junto a su madre mientras estaban detenidas con su auto en un semáforo del barrio Altos de San Lorenzo, en la ciudad de La Plata. El hecho tuvo lugar en la avenida 72, a la altura del cruce con la calle 25.

Barboza fue obligada a bajarse del vehículo -un Fiat Palio Rojo- cuando comenzó el asalto. Sin embargo, al intentar rescatar a su hija, los delincuentes emprendieron la fuga con el auto todavía en marcha y con la menor dentro ubicada en el asiento trasero.

Kim quedó enganchada por el cinturón de seguridad y una parte de su ropa. Esa situación provocó que fuera arrastrada por el asfalto a lo largo de quince cuadras, hasta que los asaltantes chocaron y abandonaron el vehículo. La secuencia quedó captada por diferentes cámaras de seguridad de la zona, que registraron el momento del robo y los instantes posteriores.

En el inicio del juicio, la madre de Kim Gómez recordó con dolor la forma en que murió su hija

La autopsia estableció que la niña murió por un shock hipovolémico, provocado por los golpes severos que recibió. "Sufrió heridas por arrastre, laceraciones, traumatismos y ablaciones”, precisó el informe, cuyos datos profundizaron aún más la conmoción que generó el caso en la sociedad.

Los dos sospechosos fueron detenidos pocas horas después y se comprobó que el mayor de ellos ya había sido demorado previamente por el robo de otro automóvil. Finalmente, se resolvió que el joven de 17 años enfrentara el proceso penal, mientras que el segundo fue declarado inimputable.

El año pasado, la jueza de Garantías de menores, María José Lescano, que atribuyó diferentes grados de responsabilidad a Godoy y su cómplice, decidió que el más joven recibiera la calificación de coautor y permanezca alojado en un instituto de máxima seguridad por dos años y bajo tratamiento interdisciplinario.

FP