Choque múltiple en la Ruta 9: murió una persona y otra resultó herida tras un impacto entre tres camiones y un colectivo

Un grave accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este jueves en la Ruta Nacional 9, donde un choque múltiple entre tres camiones y un colectivo dejó como saldo una persona fallecida y otra herida, además de importantes complicaciones en la circulación vehicular.

El hecho se registró en el corredor que conecta Rosario con la Ciudad de Buenos Aires, uno de los tramos más transitados del país. Según los primeros reportes, el episodio incluyó dos choques consecutivos ocurridos con pocos minutos de diferencia y a corta distancia entre sí, lo que agravó el impacto y generó un gran despliegue de equipos de emergencia.

De acuerdo con la información preliminar, el accidente ocurrió entre los kilómetros 149 y 150 en sentido hacia Buenos Aires. En ese sector se produjo primero una colisión entre camiones de carga, lo que provocó daños en los vehículos y el derrame de mercadería sobre la calzada. Minutos después, otro vehículo de gran porte y un colectivo quedaron involucrados en un segundo impacto.

Uno de los camiones transportaba carne y huesos

Como consecuencia del siniestro, uno de los conductores murió en el lugar, mientras que otra persona sufrió heridas de consideración y fue trasladada a un centro de salud cercano. Fuentes médicas indicaron que el herido presentaba fracturas en la tibia y el peroné, por lo que debió recibir atención especializada.

El choque generó además el corte total de la circulación en la zona, lo que provocó largas filas de vehículos durante varias horas. Automovilistas y transportistas que transitaban por la autopista quedaron varados mientras trabajaban en el lugar bomberos, personal policial, ambulancias y equipos de seguridad vial.

Las tareas de emergencia se concentraron en remover los camiones dañados, retirar los restos de la carga derramada y asegurar el área para evitar nuevos accidentes. También se implementaron desvíos para reorganizar el tránsito y permitir el paso gradual de los vehículos que aguardaban en la ruta.

La Ruta 9 es uno de los principales corredores logísticos y turísticos del país, ya que conecta varias provincias con el área metropolitana de Buenos Aires. Por ese motivo, cualquier incidente en este tramo suele tener un impacto inmediato en el tránsito y en el transporte de mercancías.

Hasta el momento, las autoridades investigan las causas del choque. Entre las hipótesis que se analizan se encuentran una posible maniobra brusca, la escasa visibilidad durante la madrugada o fallas mecánicas en alguno de los vehículos involucrados.

Mientras tanto, peritos de seguridad vial trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar cómo se produjo la secuencia de impactos y establecer eventuales responsabilidades.

El trágico episodio vuelve a poner en debate la seguridad en las rutas argentinas, especialmente en corredores con alto tránsito de camiones y transporte de pasajeros. En muchos casos, la combinación de largas distancias, circulación nocturna y vehículos de gran porte aumenta el riesgo de accidentes graves.

Durante la mañana, el tránsito comenzó a normalizarse de manera progresiva, aunque las autoridades recomendaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal que continuaba trabajando en la zona.

