Nuevos aumentos en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste: a cuánto ascienden las nuevas tarifas con y sin TelePASE

Habrá un nuevo incremento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste a partir del próximo sábado 7 de marzo. Un detalle importante es que valor a pagar se duplicará si el vehículo no tiene TelePASE.

El periodista especializado Jota Leonetti informó que los aumentos, dependiendo del tamaño y la cantidad de ejes del vehículo, promedian el 42%, pero, si la persona no tiene TelePASE, llegarán al 100%.

De acuerdo a la Agencia Noticias Argentinas, las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste no habían sufrido una actualización de precios desde fines de 2024.

Cómo serán las nuevas tarifas en Panamericana y Acceso Oeste

- Con TelePASE: subirá de 900 a 1193 pesos en hora pico, y de 700 pesos a 994 pesos el resto del día.

- Sin TelePASE: los conductores deberán abonar 2386 pesos en hora pico, y 1988 pesos el resto del día.

Además, se pondrán tótems en las cabinas de peaje de las autopistas de Zona Norte y Zona Oeste para que los usuarios puedan pagar con QR y tarjetas. Esta nueva modalidad ya fue implementada en la Autopista del Mercosur (AUMercosur).

Por otra parte, según lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), las tarifas de los peajes en las rutas nacionales subieron hasta un 19%, con un precio básico, para los autos, de 1.500 pesos.

Autopista Ricchieri:

- Motocicletas: 650 pesos – Hora pico: 750 pesos.

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: 1.300 pesos. En hora pico: 1.500 pesos.

- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: 2.600 pesos. En hora pico: 3.000 pesos.

- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: 2.600 pesos. En hora pico: 3.000 pesos.

- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: 3.900 pesos. En hora pico: 4.500 pesos.

- Vehículos de 5 o 6 ejes: 5.200 pesos. En hora pico: 6.000 pesos.

- Vehículos de más de 6 ejes: 6.500 pesos. En hora pico: 7.500 pesos.

Rutas nacionales:

- Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: 1.500 pesos.

- Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: 3.000 pesos.

- Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: 4.500 pesos.

- Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: 6.000 pesos.

- Vehículos de 5 o 6 ejes: 7.500 pesos.

- Vehículos de más de 6 ejes: 9.000 pesos.

