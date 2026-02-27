Una semana después del anuncio del cierre de la Fábrica Argentina de Telas Engomadas (FATE), los trabajadores llevan adelante distintas medidas de fuerza para visibilizar sus reclamos. En asamblea la mayoría votó por movilizarse al Congreso este viernes 27 de febrero, cuando se definirá el artículo 44 del proyecto de Reforma Laboral. Por otro lado, un grupo minoritario optó por cortar la Autopista Panamericana respaldados por el Nuevos MAS.

Este segundo grupo de trabajadores interrumpieron el tránsito a la altura de la avenida Uruguay mano hacia la Ciudad de Buenos Aires, en la localidad bonaerense de San Fernando. El personal de Gendarmería se encargó de la seguridad de la zona y, luego de al menos una hora de corte, los manifestantes liberaron un carril.

Por otro lado, el Secretario Ejecutivo de la Seccional San Fernando, Miguel Ricciardulli, informó a Perfil que un tercer grupo "permanece en la fábrica".

Movilización al Congreso de SUTNA

El grupo mayoritario de empleados de Fate, encuadrados con el Sindicato del Neumático (SUTNA), estarán concentrándose en las inmediaciones del Congreso para protestar no solo por el cierre de la fábrica, sino también en rechazo al Proyecto de Ley de Modernización Laboral.

Por su parte, el secretario general de SUTNA, Alejandro Crespo, confirmó en una entrevista a Radio 750 que definieron con la CGT, con el triunvirato y con la CTA, “convocar a movilizar a la calle Alem cuando sea la próxima audiencia para proteger la mano de obra argentina”. La misma tendrá lugar el miércoles 4 de marzo.

En tanto, sobre la situación en Fate, dijo: “Estamos organizándonos para poder salir a hacer que este empresario se decida a arrancar la planta y no tener a toda la gente en vilo, como la tiene actualmente”.

Luego, afirmó: “En general, los trabajadores estamos en asamblea permanente. Hace ocho días que no vuelvo a casa. Lo que estamos discutiendo es que la fábrica está lista para andar”

El SUTNA se presentó ante el gobernador de PBA

Un día después de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de PBA, en la que participaron funcionarios del área de industria de la gobernación e intervinieron señalando su disposición a tomar medidas tendientes a asegurar la continuidad productiva de la fábrica Fate, una delegación del SUTNA, encabezada por el Secretario Ejecutivo de la Seccional San Fernando, Miguel Ricciardulli, se presentó ante el gobernador Axel Kicillof, quien realizaba una actividad en el municipio de San Isidro, entregándole en mano una nota formal del sindicato.

En la misma solicitaron avanzar en la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo, utilizando todas las herramientas con las que el Estado provincial cuenta.

Por último, el gobernador les manifestó que se encuentra al tanto de la situación, que la posición de los funcionarios en la audiencia ministerial fue bajo su directa instrucción, que la nota recibida sería colocada formalmente en un expediente y que él mismo se involucraría directamente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica, según indicaron desde SUTNA.

GZ / lr / ff