Se viene un nuevo aumento del 19% en los peajes: ¿A partir de cuándo y cómo quedan las tarifas?

El Gobierno dispuso un aumento de hasta el 19% en los peajes de rutas nacionales concesionadas. El incremento comenzará a regir desde el jueves 26 de febrero.

La medida fue aprobada por la Dirección Nacional de Vialidad y comenzará a regir esta misma semana en los tramos administrados por Corredores Viales S.A. La actualización tarifaria de los peajes fue formalizada mediante la Resolución 248/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Los nuevos cuadros impactarán en miles de usuarios que transitan a diario por rutas nacionales con peaje, al tiempo que se redefine el esquema de cobro sin distinción entre modalidades de pago, lo que modifica de lleno una práctica que, hasta ahora, incentivaba el uso del sistema electrónico.

¿Cómo quedan las nuevas tarifas para la Autopista Ricchieri?

Motocicletas: $650 – Hora pico: $750

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 – Hora pico: $1.500

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 – Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 – Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 – Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 – Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 – Hora pico: $7.500

¿Cómo quedan las nuevas tarifas para las rutas nacionales?