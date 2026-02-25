México: tras el crimen de "El Mencho" aseguran más conflictos por la sucesión

México sigue en vilo tras la muerte líder narco apodado "El Mencho", a manos de las fuerzas armadas. Los especialistas en narcoterrorismo anticipan una dura pelea en la línea sucesoria, entre ellos su hijastro y otros, por fuera del linaje sanguíneo, como "el sapo", y "el jardinero".

Mientras que se ven negocios destruidos y autos quemados que abarrotan las calles de Puerto Ballarta, tras la ola de violencia desatada el domingo pasado como represalia por la caída del capo de la droga más buscado del país del cártel Jalisco Nueva Generación.

Más de 70 personas murieron en las operaciones y los días posteriores, entre ellas miembros de las fuerzas de seguridad, y del cartel.

Los analistas aseguran que "El Mencho" tenía más poder transnacional, al compararlo con el líder narco colombiano, Pablo Escobar.

Mientras tanto, el centro de Gualadajara luce tranquilo y el reloj de la Copa Mundial de la FIFA continúa la cuenta regresiva.

El gobierno descartó riesgos para los aficionados y ofreció todas las garantías. La ciudad del oeste azteca se blinda con tecnologías de punta para recibir a los cuatro partidos programados en su territorio en junio. Ya son 10 mil los soldados desplegados para garantizar la seguridad interna.