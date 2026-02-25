El cerdo gana terreno ante la suba de carne vacuna. El dato es contundente: con el valor de un kilo de asado vacuno, pueden comprarse casi tres kilos de pechito de cerdo.

De acuerdo a un relevamiento reciente de la FPA en carnicerías, el asado de carne vacuna ronda los $18.000 por kilo, mientras que el pechito de cerdo se consigue a $6.700.

¿Cuáles son los precios?

Nalga vacuna: cerca de $20.000 por kilo. Nalga de cerdo: alrededor de $6.900 (Casi tres kilos de cerdo por cada kilo de vaca). Bola de lomo vacuna: $18.000. Equivalente porcino: $6.900 (Otra vez, una relación cercana a 3 a 1). Bife angosto vacuno: $19.900. Carré con hueso de cerdo: $5.700 (Más de tres veces menos). Incluso en cortes premium, el lomo vacuno ronda los $25.000, mientras que el solomillo de cerdo se ubica en torno a los $12.000.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los supermercados la tendencia se repite. En algunos cortes, la relación permite comprar cerca de 2,5 kilos de cerdo por cada kilo de vaca.

No obstante, la brecha podría ampliarse más, debido a que el nuevo acuerdo comercial que incrementará el cupo exportador de carne bovina hacia Estados Unidos sumará presión sobre la oferta local de cortes de alto valor.