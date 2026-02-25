A 4 años del inicio de la guerra en Ucrania: casi 2 millones de bajas militares

La cifra oficial de muertos civiles a inicio de 2026 era de 15.172 según el monitoreo de la ONU, pero se refiere a los casos documentados y se estima que la cifra es bastante mayor en las zonas ocupadas. La cantidad verificada de heridos civiles es de 41.378. El 31% fueron en 2025.

El ministerio del interior ucraniano tiene expedientes de 80.000 personas desaparecidas entre soldados y civiles. La cantidad de niños secuestrados y llevados a Rusia asciende a 19.546. La de niños asesinados en ataques rusos es de 776 y los heridos son al menos 2.540. La Fiscalía General de Ucrania documentó 200.000 caso abusos contra civiles y soldados. Incluye ejecuciones extrajudiciales contra 109 soldados y 182 civiles ucranianos en zonas ocupadas.

Desde 2022 Rusia lanzó 143.000 drones, 13.300 misiles balísticos y de crucero y 100.000 bombas planeadoras. En 2025 2.400 misiles, 60.000 bombas planeadoras y 100.000 drones. En lo que va de 2026, 14.000 a 16.000 drones, 600 misiles y 13.500 a16.000 bombas planeadoras. Según UNICEF los ataques destruyeron 1.611 escuelas. La OMS registra 2.800 ataques a instalaciones de salud. El Instituto KSE estima que 209.000 casas y 27.000 edificios de apartamentos fueron destruidos. Son 90 millones de m2, entre el 9 y el 14% del stock habitacional total.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El daño provocado por los ataques suma unos U$S 195.000 millones, cifra cercana al PBI de 209.710 millones. El Banco Mundial estima que la reconstrucción de Ucrania demandará al menos U$S 588.000 millones. El daño total se estima en U$S 666.700 millones hasta hoy. El Instituto KSE estima pérdidas económicas totales por ingresos perdidos y valor agregado proyectado hasta fin de 2026 en U$S 1,7 billones. Esto incluye pérdidas indirectas como comercio ($696.3 mil millones), industria ($645.6 mil millones) y agricultura ($81.9 mil millones.