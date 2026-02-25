Mueren 72 tigres en una reserva: ¿Cuál es la causa?

La muerte de 72 tigres en dos parques de animales en el norte de Tailandia habrían sido causadas por un virus que, hasta donde se sabe, no afecta a los humanos.

Los tigres de los parques en los distritos de Mae Taeng y Mae Rim, en la provincia de Chiang Mai, se enfermaron y murieron entre el 8 y el 18 de febrero.

“No ha habido ningún caso de infección de animal a humano”, aseguró el ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno en Bangkok.

Los restos de los tigres fueron sometidos a necropsias antes de ser incinerados y enterrados. Los cadáveres fueron debidamente desinfectados, fotografiados y desechados para evitar cualquier uso posterior, manifestó en la conferencia de prensa el director general del Departamento de Desarrollo Ganadero, Somchuan Rattanamangklanan.

La oficina regional de ganadería de Chiang Mai anunció en un comunicado que las autopsias de los animales hallaron material genético del virus del moquillo canino (CDV), y rastros de infección bacteriana, pero no del virus de la influenza aviar tipo A, también conocido como gripe aviar.