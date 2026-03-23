Dos muertos por un choque en la ciudad de Córdoba

Dos hombres murieron y una mujer resultó herida luego de que el automóvil en el que se trasladaban chocara contra un poste de alumbrado público en la ciudad de Córdoba, informó la Policía.

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Choque fatal

El siniestro vial ocurrió esta madrugada en avenida Armada Argentina al 5.200 en barrio Parque Futura de la capital cordobesa.



En ese lugar un Fiat Siena en el que se viajaban tres personas despistó y luego colisionó contra una señal de tránsito y un poste de alumbrado público, señalaron fuentes policiales.

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Dos muertos

Minutos después un servicio de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento de dos jóvenes, de 22 años.

Además una mujer mayor de edad fue asistida y derivada al Hospital de Urgencias con traumatismos.



Las autoridades investigan para determinar cómo se produjo el hecho, señalaron las fuentes.

JMP