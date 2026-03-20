Gavier elevó a juicio a Juan María Bouvier y exjefes del Servicio Penitenciario por hechos de corrupción

El fiscal Enrique Gavier concluyó la investigación preliminar sobre hechos de presunta corrupción que habrían bajado hacia las cárceles de Córdoba desde la cabeza del Servicio Penitenciario. Firmó la elevación a juicio para 14 exfuncionarios con la acusación de presunta asociación ilícita y extorsión.

La resolución detalla la consolidación de una organización criminal, liderada por la cúpula del SPC (especialmente Juan María Bouvier), orientada a cometer múltiples delitos indeterminados con fines de lucro, afectando la seguridad de las cárceles y la administración de justicia desde al menos el año 2015.

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El fiscal describe un "verdadero caos reinante" provocado deliberadamente por esta organización caracterizado por el “cogobierno” de guardiacárceles con los “plumas”, un mercado ilegal de celulares y drogas, condiciones inhumanas en los penales, maltrato físico y psicológico, atención médica deficiente, compra de alimentos en mal estado y la confección de certificados apócrifos de cursos inexistentes para que algunos internos obtuvieran reducción de pena. Para todos esos negocios, se habrían exigido pagos espurios, por esa razón la acusación incluye el delito de extorsión.

Además de Juan María Bouvier -quien fue jefe del SPC durante 15 años hasta su detención- están acusados: su pareja, Silvia Guadalupe Barbero; el exsubjefe Víctor Hugo Vivas y otros directores generales.

Un aspecto relevante es que aquellos empleados o funcionarios que no se plegaban a las supuestas irregularidades, terminaban sancionados, apartados o postergados en sus ascensos.

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El resto de los acusados

Darío José Tello Pajón: Ex Director General de Seguridad. Acusado como jefe de la organización.

Diego Martín Ayala: Ex Director General de Seguridad y ex Subdirector General del Tribunal de Conducta. Acusado como jefe intermedio.

Héctor Hugo Robledo: Ex Subdirector General de Tratamiento Penitenciario en el complejo carcelario de Cruz del Eje. Acusado como miembro.

Sergio Alejandro Guzmán: Ex Subdirector Principal de Operaciones en el Establecimiento Penitenciario N° 1 (Bouwer). Acusado como jefe intermedio.

Andrés Américo Aciar: Ex Director Principal del Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María. Acusado como jefe intermedio.

Edgar Ezequiel Arroyo: Ex Jefe de Seguridad del Establecimiento Penitenciario N° 5. Acusado como jefe intermedio.

Néstor David Gómez: Ex Subdirector de Operaciones del Establecimiento Penitenciario N° 5. Acusado como jefe intermedio.

José Gustavo Heredia: Inspector General retirado. Acusado como jefe y coorganizador.

Ramón Alberto Sayavedra: Inspector General retirado. Acusado como jefe.

Marcelo Ricardo Chávez: Subprefecto y subdirector de Conducta y Gestión del SPC. Acusado como jefe.

Cristian Alejandro Ramón Namur: Subprefecto y Director General de Seguridad del SPC al momento de su detención. Acusado como jefe.