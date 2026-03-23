La periodista Norma Morandini sostuvo a 50 años del golpe de 1976 que “el 24 de marzo va a ser siempre lo que fue el día trágico de nuestra historia contemporánea”.

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24 de marzo de 1976

En el marco de la conmemoración de medio siglo desde el inicio de la dictadura más cruenta de la historia nacional, Norma Morandini destacó la relevancia de haber sostenido el sistema democrático a pesar de las crisis.

"Antes que nada, el 24 de marzo va a ser siempre lo que fue el día trágico de nuestra historia contemporánea. Tenemos que pensar que en el siglo pasado estuvimos dominados por los golpes militares, de modo que han pasado 50 años y como dice Graciela Fernández Mejide, que me parece que es la forma de mayor esperanza de mirar, hemos tenido enormes dificultades y sin embargo nadie pidió, como se pedía en el pasado, que se iba a golpear las puertas de los cuarteles porque los civiles no conseguían resolver los problemas del país", señaló en declaraciones a “6 en punto” de “Punto a Punto Radio (90.7)”.

"Sucede que la magnitud de la tragedia ha sido tan grande que tapó o se impuso sobre las consideraciones políticas de por qué habíamos llegado al golpe del 76, que tuvo, por supuesto, mucho consenso”, analizó la escritora.

“Porque en Córdoba se hizo un ensayo general porque había toda una violencia previa, cada cadáver se vengaba con otra muerte. Ya fuera de los montoneros o ya fuera de la Triple A, es decir, esa situación de violencia que precedió el golpe", agregó.

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“Masacres universales administradas por el Estado”

"Argentina quedó incorporada a lo que son las masacres universales administradas por el Estado como el fascismo, como el nazismo o como el estalinismo y además por haber creado esta figura perversa que es la del desaparecido al que nadie vio morir porque se secuestró, se ocultó, se mató, se ocultó los cadáveres para negar el crimen", afirmó Morandini.

En relación con el legado para quienes no vivieron aquel periodo, Morandini hizo un llamado a educar en valores democráticos y a valorar la libertad recuperada.

"Y para las generaciones que no han vivido lo que hay que recordarles. Mire de lo que se salvaron. para que aprecien la libertad que tiene que ser vivida con responsabilidad. Yo he sido muy crítica con el adoctrinamiento y los pibes de la liberación. A los pibes hay que educarlos para la democracia. La mejor forma para mí personalmente es que hay que tener convicción democrática, trabajar en favor de la democracia para que efectivamente el Nunca Más sea una realidad en todas las conciencias y en todos los corazones", expresó en diálogo con Julio Kloppenburg.

"Lo que hay que tomar conciencia y esto vale para los gobernantes como vale para la ciudadanía, que no hay tragedia mayor para un país cuando los hermanos se matan en la calle como ha pasado en nuestro país. Entonces la construcción de la paz, el respeto al otro es una tarea de todos. Y espero y aspiro que los gobernantes no aprovechen esta situación dramática que le pertenece al pueblo argentino para hacer política partidaria", finalizó.

JMP